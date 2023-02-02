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В МВД начали формировать добровольческие штурмовые бригады "Гвардия наступления"

Алена МазуренкоЧетверг, 2 февраля 2023, 22:45
фото: Нацполиция

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что в МВД начали формировать штурмовые бригад "Гвардия наступления" для усиления Сил обороны и освобождения оккупированных территорий.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Прямая речь: "Решение создать штурмовые бригады было принято нашими работниками, которые имеют достаточно ярости, чтобы бить врага. Многие наши военнослужащие, которые защищали и защищают нашу страну, вышли с инициативой набрать людей в такие подразделения.

Поэтому было принято решение, что всех, кто желает, кто является патриотом, кто потерял дома или родных из-за войны, объединить в такие бригады. Мы уже начали формировать такие подразделения, которые нацелены на то, чтобы освободить наши территории и стать на международно признанные границы".

Детали: По словам Клименко, основу этих подразделений будут составлять действующие полицейские, пограничники, нацгвардейцы.

Прямая речь: "В первую очередь - это люди, которые прошли горнило 2014-2015 годов, часть которых воевала уже и в 2022 году. Часть из них ранена. Подразделения будут состоять исключительно из добровольцев".

Человек, который хочет присоединиться к "Гвардии наступления", может подать соответствующую анкету на сайте storm.mvs.gov.ua, где представлены все бригады, которые комплектуются.

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Или же подать анкету через ЦНАП на сайте.

Кандидат должен пройти военно-врачебную комиссию, сдать психологический и физический тест.

Клименко отметил, что для всех бойцов этих бригад сохраняются льготы, которые есть для военнослужащих и полицейских.

Прямая речь: "Военные могут пойти на контракт или по мобилизации, это касается Госпогранслужбы и Нацгвардии. Все льготы и социальные гарантии сохраняются, кроме того, мы предлагаем достойную зарплату. Также мы предлагаем возможность получить профессию в учебных заведениях МВД".

Обучение бойцов бригад продлится несколько месяцев: сначала индивидуальное, затем - в составе подразделения и когда командир будет понимать, что подразделение готово, они перейдут к выполнению боевых задач.

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Темы: МВДвойна
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