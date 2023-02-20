Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ подозревает руководителя Черкасской епархии УПЦ МП в разжигании вражды

Катерина ТищенкоПонедельник, 20 февраля 2023, 09:41
СБУ подозревает руководителя Черкасской епархии УПЦ МП в разжигании вражды
сообщение о подозрении митрополиту УПЦ МП Феодосию, фото СБУ

СБУ сообщила о подозрении руководителю Черкасской епархии УПЦ МП митрополиту Феодосию.

Источник: Служба безопасности Украины, Черкасская епархия УПЦ МП

 
все фото СБУ

Дословно: "Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины руководителя Черкасской епархии УПЦ МП в разжигании межконфессиональной розни.

Реклама:

Митрополит в публичных высказываниях среди священнослужителей и верующих и в официальных комментариях распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и убеждений.

Кроме того, установлено, что под его руководством администратор ведомственного сайта епархии размещал враждебные материалы с пропагандистских сайтов РПЦ, среди которых "patriarchia.ru" и "pravmir.ru". В этих публикациях представители страны-агрессора навязывали идеи рашизма и популяризировали кремлевский режим. Тем самым способствовали обострению внутренней обстановки в регионе из-за разжигания межрелигиозной вражды".

 

Детали: Во время обысков по месту жительства митрополита и в помещении епархии правоохранители обнаружили:

ВИДЕО ДНЯ
  • компьютерную технику и мобильные телефоны;
  • сетевое хранилище данных и внешний накопитель;
  • печатные материалы, подтверждающие преступные действия.
 

Сейчас руководителю Черкасской епархии УПЦ МП сообщено о подозрении по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

 

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

 

Кроме того, решается вопрос о квалификации действий других причастных по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Следственно-оперативные действия проводили сотрудники СБУ Черкасской области под процессуальным руководством органов прокуратуры.

На сайте епархии Феодосий подтвердил, что против него открыто уголовное производство, планируется допрос.

Темы: СБУУПЦ МПЧеркасская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
СБУ
Настоятель храма УПЦ МП на Житомирщине раздавал верующим кремлевские "агитки" – СБУ
Коломойскому вручили подозрение
СБУ задержала снайпера, который должен был убить командование ВСУ в Запорожской области 9 мая
Последние новости
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в двух районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
Все новости...
Реклама: