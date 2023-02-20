Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ подозревает руководителя Черкасской епархии УПЦ МП в разжигании вражды

Катерина ТищенкоПонедельник, 20 февраля 2023, 10:41
сообщение о подозрении митрополиту УПЦ МП Феодосию, фото СБУ

СБУ сообщила о подозрении руководителю Черкасской епархии УПЦ МП митрополиту Феодосию.

Источник: Служба безопасности Украины, Черкасская епархия УПЦ МП

 
все фото СБУ

Дословно: "Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины руководителя Черкасской епархии УПЦ МП в разжигании межконфессиональной розни.

Митрополит в публичных высказываниях среди священнослужителей и верующих и в официальных комментариях распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и убеждений.

Кроме того, установлено, что под его руководством администратор ведомственного сайта епархии размещал враждебные материалы с пропагандистских сайтов РПЦ, среди которых "patriarchia.ru" и "pravmir.ru". В этих публикациях представители страны-агрессора навязывали идеи рашизма и популяризировали кремлевский режим. Тем самым способствовали обострению внутренней обстановки в регионе из-за разжигания межрелигиозной вражды".

 

Детали: Во время обысков по месту жительства митрополита и в помещении епархии правоохранители обнаружили:

  • компьютерную технику и мобильные телефоны;
  • сетевое хранилище данных и внешний накопитель;
  • печатные материалы, подтверждающие преступные действия.
 

Сейчас руководителю Черкасской епархии УПЦ МП сообщено о подозрении по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

ВИДЕО ДНЯ
 

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

 

Кроме того, решается вопрос о квалификации действий других причастных по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Следственно-оперативные действия проводили сотрудники СБУ Черкасской области под процессуальным руководством органов прокуратуры.

На сайте епархии Феодосий подтвердил, что против него открыто уголовное производство, планируется допрос.

Поддержите УП на Patreon

Темы: СБУУПЦ МПЧеркасская область
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоВ десяти городах России по радио объявили воздушную тревогу: в МЧС РФ заявили о взломе

Во время визита Байдена в Киев РФ осуществила неудачный запуск ракеты "Сармат" – CNN

Италия поддерживает "формулу мира" и сближение Украины с НАТО и ЕС - декларация

обновлено от 20.35Италия передает Украине системы ПВО SAMP/T, Spada и Skyguard

Зеленский ответил Берлускони: Хорошо, что в его двор не заехал танк Путина

видеоБайден в Польше: Россия никогда не победит Украину

Все новости...
СБУ
Снайперы СБУ и ССО показали "ночной отстрел россиян"
Падіння вертольота МВС у Броварах: СБУ допитала тисячі свідків і готує сотню експертиз
Мошенники украли почти 100 млн грн со счетов жителей Мариуполя - СБУ
Последние новости
10:10
В Румынии произошло новое землетрясение магнитудой более 4
10:09
фото В центре Москвы горел отель: 7 погибших
10:06
Херсон и область под плотным огнем россиян: целятся по медучреждениям, общественным местам - ОВА
09:48
Как правильно встречать военного, который вернулся с войны – советы психолога
09:38
Хакеры взломали систему переписки российского Международного инвестбанка в Будапеште
09:37
Медведев: Россия исчезнет, если проиграет войну
09:26
Иран в ответ на санкции ЕС ввел свои, в том числе против министров и депутатов
09:13
Британская разведка рассказала, что думает о обращении Путина к Федеральному собранию
09:09
По всей Украине – воздушная тревога, в Беларуси в воздухе МиГ
09:03
видеоВ десяти городах России по радио объявили воздушную тревогу: в МЧС РФ заявили о взломе
Все новости...