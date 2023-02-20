СБУ подозревает руководителя Черкасской епархии УПЦ МП в разжигании вражды

СБУ сообщила о подозрении руководителю Черкасской епархии УПЦ МП митрополиту Феодосию.

Источник: Служба безопасности Украины, Черкасская епархия УПЦ МП

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Дословно: "Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины руководителя Черкасской епархии УПЦ МП в разжигании межконфессиональной розни.

Митрополит в публичных высказываниях среди священнослужителей и верующих и в официальных комментариях распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и убеждений.

Кроме того, установлено, что под его руководством администратор ведомственного сайта епархии размещал враждебные материалы с пропагандистских сайтов РПЦ, среди которых "patriarchia.ru" и "pravmir.ru". В этих публикациях представители страны-агрессора навязывали идеи рашизма и популяризировали кремлевский режим. Тем самым способствовали обострению внутренней обстановки в регионе из-за разжигания межрелигиозной вражды".

Детали: Во время обысков по месту жительства митрополита и в помещении епархии правоохранители обнаружили:

компьютерную технику и мобильные телефоны;

сетевое хранилище данных и внешний накопитель;

печатные материалы, подтверждающие преступные действия.

Сейчас руководителю Черкасской епархии УПЦ МП сообщено о подозрении по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

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Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Кроме того, решается вопрос о квалификации действий других причастных по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Следственно-оперативные действия проводили сотрудники СБУ Черкасской области под процессуальным руководством органов прокуратуры.

На сайте епархии Феодосий подтвердил, что против него открыто уголовное производство, планируется допрос.