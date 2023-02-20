США перед визитом Байдена в Киев связывались с Россией – АР

Американские чиновники перед визитом Джо Байдена в Киев сконтактировали с россиянами, чтобы гарантировать отсутствие каких-либо моментов, которые могли бы привести к прямому конфликту между двумя ядерными державами.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Агентство отмечает, что визит Байдена ознаменовал редкий случай, когда президент США совершил поездку в зону конфликта, где США или их союзники не контролируют воздушное пространство.

Согласно сообщению, Белый дом заявил, что незадолго до визита Байдена состоялась "базовая коммуникация с россиянами для обеспечения избежания конфликтной ситуации", чтобы не допустить просчеты, которые могли бы привести к прямому конфликту двух стран, имеющих ядерное оружие.

Отмечается, что пока Байден находился в Украине, американские самолеты наблюдения, включая воздушный радар E-3 Sentry и электронный самолет RC-135W Rivet Joint, вели наблюдение за Киевом из воздушного пространства Польши.

Напомним, первые слухи о визите президента США появились из-за масштабных ограничений движения в столице утром 20 февраля. Около полудня Владимир Зеленский и Белый дом подтвердили, что Байден действительно в Киеве.

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Во время визита он анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против России за агрессию.

По информации американских СМИ, Джо Байден доехал в Киев от границы с Польшей поездом, а Белый дом до последнего держал визит в полной тайне.