В Турции произошли новые землетрясения в зоне предыдущего бедствия
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Турции неподалеку от сирийской границы в районе, который пострадал от сверхмощных землетрясений в начале февраля.
Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu.
Землетрясение произошло в районе Дефне турецкой провинции Хатай в 20:04 по местному времени, его магнитуда 6,4 балла по шкале Рихтера.
Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi https://t.co/SqXwBL9yly pic.twitter.com/jSiQVp7wEo— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 20, 2023
Землетрясение ощущалось также в близлежащих провинциях, оно произошло на глубине 16,7 километра.
Через три минуты, в 20:07 по местному времени в турецкой провинции Хатай произошло другое землетрясение магнитудой 5,8 с эпицентром в районе Самандаг.
Очевидцы агентства Reuters сообщили о сильном землетрясении и последующих повреждениях зданий в центре Антакьи - районе, который две недели назад пострадал от двух мощных землетрясений, вызвав десятки тысяч смертей и разрушив здания и инфраструктуру.
Другие очевидцы рассказали, что после землетрясения турецкие спасательные команды бегали по городу, проверяя, не пострадали ли люди.
Подтвержденное количество погибших в результате землетрясений в Турции в начале февраля достигло 41020 человек, последние цифры из Сирии - более 5 800 погибших.
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