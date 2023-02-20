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В Турции произошли новые землетрясения в зоне предыдущего бедствия

"Европейская правда"Понедельник, 20 февраля 2023, 19:56
Getty Images

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Турции неподалеку от сирийской границы в районе, который пострадал от сверхмощных землетрясений в начале февраля. 

Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu.

Землетрясение произошло в районе Дефне турецкой провинции Хатай в 20:04 по местному времени, его магнитуда 6,4 балла по шкале Рихтера.

Землетрясение ощущалось также в близлежащих провинциях, оно произошло на глубине 16,7 километра.

Через три минуты, в 20:07 по местному времени в турецкой провинции Хатай произошло другое землетрясение магнитудой 5,8 с эпицентром в районе Самандаг.

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Очевидцы агентства Reuters сообщили о сильном землетрясении и последующих повреждениях зданий в центре Антакьи - районе, который две недели назад пострадал от двух мощных землетрясений, вызвав десятки тысяч смертей и разрушив здания и инфраструктуру.

Другие очевидцы рассказали, что после землетрясения турецкие спасательные команды бегали по городу, проверяя, не пострадали ли люди.

Подтвержденное количество погибших в результате землетрясений в Турции в начале февраля достигло 41020 человек, последние цифры из Сирии - более 5 800 погибших.

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Темы: Турцияземлетрясение
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