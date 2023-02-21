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Силы обороны отбили вражеские атаки в трех областях – сводка

Ольга ГлущенкоВторник, 21 февраля 2023, 06:32
украинские военные, фото Генштаба

Украинские защитники отбили атаки врага в районах 11 населенных пунктов в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Враг и дальше сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях в районах Невского, Бахмута, Новобахмутовки, Водяного и Марьинки".

Детали: В течение суток противник нанес 6 ракетных и 28 авиационных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Также противник совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате огня российских оккупантов уничтожены и повреждены гражданские жилые дома, школы и магазины. Есть погибшие и раненые.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Белогоровка - Луганской и Васюковка, Берховка, Бахмут, Васильевка, Новобахмутовка, Водяное, Невельское и Марьинка в Донецкой области.

Кроме того, в течение суток вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка и Елино Черниговской области; Новослободское, Белополье, Юнаковка, Миропольское и Краснополье на Сумщине, а также более 25 районов населенных пунктов на Харьковщине. Среди них - Стрелечья, Красное, Зеленое, Терновая, Бочковое, Малая Волчья, Озерное, Григорьевка, Двуречная и Купянск. Кроме того, противник нанес авиационный удар по населенному пункту Гранов Харьковской области с территории российской федерации.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Песчаное, Крохмальное и Первомайское Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Червонопоповка, Белогоровка на Луганщине и Диброва, Федоровка, Ивановка и Котляровка Донецкой области. Нанес авиаудар в районах Белогоровки и Спирного.

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На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Раздоловка, Белогоровка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Клищеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Александро-Шультино, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях артиллерийскому воздействию подверглись более 30 населенных пунктов.  В частности, это - Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Угледар и Пречистовка Донецкой области. Также враг нанес авиационные удары неподалеку Александрополя, Каменки, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы более 25 населенных пунктов, включая Новоандреевку, Временку и Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновку, Гуляйполе, Малую Токмачку, Орехов, Новоданиловку и Степное в Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали районы более 35 населенных пунктов. Среди них - Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Николаевка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Береговое и Велетенское Херсонской области.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удара по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Также украинские защитники сбили 3 БпЛА типа "Ланцет".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 позиции противовоздушной обороны врага и батарею реактивных систем залпового огня противника.

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Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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