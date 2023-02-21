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ЕС на год продлил санкции против РФ за признание "независимости" оккупированных территорий Украины

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 07:32
скриншот

Совет ЕС решил продлить введенные из-за войны в Украине санкции в отношении России до 24 февраля следующего года.

Cоответствующее решение опубликовано в Официальном журнале Евросоюза во вторник, пишет "Европейская правда".

"Союз остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и привержен полной реализации политики непризнания в отношении незаконной российской аннексии", - говорится в документе.

"Союз не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию украинских территорий Российской Федерацией как нарушение международного права. Ввиду продолжающихся незаконных действий Российской Федерации против Украины, ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года", - отмечается в решении.

Решение вступит в силу 22 февраля и касается санкций, которые были введены 23 февраля 2022 года в ответ на незаконное признание, оккупацию или аннексию Российской Федерацией некоторых районов Украины, не контролируемых правительством

6 октября 2022 года эти санкции были расширены в ответ на признание оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины и ввода российских вооруженных сил в эти районы.

Напомним, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что созовет во вторник внеочередное заседания глав МИД для утверждения санкций против РФ.

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Темы: ЕСРосcиясанкции
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