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Германия призвала своих граждан не ехать в Россию в ближайшее время

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 08:24
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Министерство иностранных дел Германии советует своим гражданам отказаться от поездок в Российскую Федерацию на ближайшей неделе.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Германии, пишет "Европейская правда".

"Поездки в Российскую Федерацию не рекомендуются. Предостерегаем от поездок в административные области, граничащие с Украиной (Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская, Краснодарская). С 20 по 26 февраля 2023 года российское правительство планирует ряд мероприятий", - говорится в сообщении.

В МИД также напомнили, что граждане с двойным гражданством должны помнить, что российские власти рассматривают их только как граждан России. "Это касается и возможного призыва в российские вооруженные силы. Посольство не может предоставить им консульскую защиту", - говорится в сообщении.

В МИД также напоминают, что "использование немецких кредитных карт, а следовательно, и снятие наличных в банкоматах, в Российской Федерации невозможно. Денежные переводы любого вида из ЕС в Российскую Федерацию невозможны".

Напомним, США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию из-за войны в Украине и риска произвольного ареста или преследования со стороны российских правоохранительных органов.

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Темы: ГерманияРосcиявойна
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