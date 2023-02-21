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Сербия может получить от ЕС самый большой грант - на модернизацию железной дороги

Вторник, 21 февраля 2023, 10:20

Сербия вскоре может получить от ЕС средства на реконструкцию железной дороги Белград - Ниш, что будет крупнейшим из грантов, которые когда-либо предоставлялись Сербии.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Общая стоимость проекта по реконструкции железной дороги - 2,2 млрд евро, из них около 600 млн должны быть предоставлены в виде гранта.

Крупнейшим донором станет Европейский инвестиционный банк, который уже утвердил заем в размере 1,1 млрд евро. ЕБРР выделяет 550 млн, еще часть Сербия финансирует из своего бюджета. Самый большой грант должен быть предоставлен через Программу инвестиций для Западных Балкан (Western Balkans Investment Framework).

Реконструкция данного участка железной дороги длиной 230 км - один из крупнейших подобных проектов для Сербии, завершить работы рассчитывают до 2029 года. После модернизации поезда смогут курсировать со скоростью до 200 км/ч.

Этот участок является частью трансъевропейской транспортной сети, поэтому ЕС заинтересован в его модернизации.

Многие пути в ЕС идут именно через Сербию, а данная ветка железной дороги считается важнейшей в железнодорожной сети страны и ключевым маршрутом для сообщения Западной Европы с Западными Балканами, Грецией и Турцией.

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Как известно, экономические инвестиции - один из вопросов, которые западные партнеры применяют в давлении на Сербию, чтобы подтолкнуть ее к нормализации отношений с Косово.

Подробнее об этом - в статье Принуждение к компромиссу: как Запад избавляет Сербию от зависимости от РФ.

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Темы: СербияЕвропа
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