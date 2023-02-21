Россияне обстреливают 8 областей, на Луганщине изымают украинские паспорта – ОВА

Российские захватчики ведут наступательные действия в районе Невского Луганской области, нанесли авиаудар по Белогоровке, пытаются изъять у жителей оккупированных территорий паспорта Украины.

Источник: данные областных государственных администраций относительно военной ситуации в регионах по состоянию на 09:00 вторника 21 февраля

Детали: В целом обстрелам и ударам со стороны армии РФ подверглись населенные пункты 8 областей Украины.

Черниговщина: за сутки – 5 обстрелов из артиллерии и минометов, Черниговский и Корюковский районы. Без жертв и разрушений.

Сумщина: вчера в течение дня враг совершил обстрелы 4 общин области: Эсманской, Белопольской, Краснопольской, Юнаковской. Без потерь и разрушений.

Также поздно вечером с территории РФ осуществлен минометный обстрел Эсманской территориальной общины. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Балабино, Гуляйполе, Ольговское, Чаривне, Красное, Степногорск, Степное, Орехов, Железнодорожное, Новоданиловка, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малиновка, Щербаки, Темировка, Павловка, Магдалиновка. Поступило 40 сообщений о разрушениях в результате обстрелов. Детали о последствиях уточняются.

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Днепропетровская область: за минувшие сутки российская оккупационная армия трижды била по Никопольскому району. Снаряды из тяжелой артиллерии врага попали по Марганецкой и Червоногригорьевской общинам. На местах обстрелов работают спасатели. Последствия еще уточняются.

Харьковская область: во вторник утром в с. Рубежное Чугуевского района мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве. На место выехали медики. Информация уточняется.

На Слобожанском и Купянском направлениях вражеским обстрелам подверглись более 25 районов населенных пунктов. Среди них – Стрелечья, Красное, Зеленое, Терновая, Бочковое, Малая Волчья, Озерное, Григорьевка, Двуречная, Купянск, Гряниковка, Песчаное, Крохмальное и Первомайское. Кроме того, противник нанес авиационный удар по населенному пункту Гранов.

В понедельник в результате обстрелов с. Новоосиново Купянского района повреждены частный жилой дом и хозяйственные постройки, произошли пожары.

В результате обстрела Волчанска Чугуевского района поврежден частный жилой дом.

Днем в пгт Двуречная Купянского района повреждены 3 жилых дома.

Луганская область: враг сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях, в частности, в районе Невского.

Противник обстрелял Стельмаховку, Невское, Площанку, Диброву, Червонопоповку и Белогоровку. Нанес авиаудар по Белогоровке.

На оккупированных территориях под разными предлогами изымают украинские паспорта.

Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: за прошедшие сутки – 40 обстрелов. Враг применил ЗРК "С-300", РСЗО "Смерч", "Град", артиллерию.

Обстреляны: Авдеевка (жилой сектор, ООО "Мико-фуд", автобаза, детский сад, коммунальное предприятие); Бахмут (жилой сектор); Курахово (окрестности); Торецк (жилой сектор, школа, обогатительная фабрика); Часов Яр (жилой сектор); с. Карловка (район водохранилища и окрестности поселка); жилые сектора пгт Великая Новоселка, пгт Острое с. Архангельское, с. Бердичи, с. Веселое, с. Дубово-Васильевка, с. Елизаветовка, с. Зоряное, с. Иванополье, с. Екатериновка, с. Клебан-Бык, с. Красногоровка, с. Ласточкино, с. Максимильяновка, с. Новый Комар, с. Новобахмутовка, с. Новопокровское.

Многочисленные повреждения гражданских и хозяйственных объектов.

В Донецкой области за сутки – 3 погибших, 5 раненых гражданских.

Херсонская область: по информации ГШ ВСУ, на Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали районы более 35 населенных пунктов. Среди них – Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Берислав, Казацкое, Николаевка, Антоновка, Веселое, Бургунка, Ивановка, Инженерное, Херсон, Белозерка, Днепровское, Береговое и Велетенское.

Оккупанты продолжают обстрелы гражданских объектов отдельных населенных пунктов Каховского и Голопристанского районов Херсонской области.

В результате удара по пгт Антоновка погибли два человека. Еще два человека на Херсонщине ранены.

С деоккупированных территорий Херсонщины эвакуировали 43 человека, из них 3 – дети.