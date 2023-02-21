Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ЕС пока не нашли 300 млрд евро активов Центробанка РФ, которые должны пойти в пользу Украины - СМИ

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 16:39

Европейский Союз пока так и не смог подтвердить, что на территории блока заморожены именно 300 миллиардов евро активов Центрального банка России, которые были заморожены в результате российского полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом изданию Delfi сообщили несколько источников в Брюсселе и Киеве, пишет "Европейская правда".

Во вторник 45 членов Европейского парламента направили письмо руководителям ЕС с требованием создать единый реестр заблокированных в Евросоюзе средств Центробанка РФ и российских олигархов с указанием размеров и местонахождения этих средств.

Реклама:

Европарламентарии утверждают, что до сих пор такого реестра не существует, а также требуют, чтобы Еврокомиссия побудила страны-члены ЕС делиться с ней информацией об арестованных российских деньгах "для создания ясной картины ситуации".

Подписанты письма считают, что после сбора необходимой информации Евросовет и Еврокомиссия должны выработать единый подход к использованию этих средств на восстановление Украины и считают особенно важным, чтобы эти средства были использованы именно таким образом.

Высокопоставленный сотрудник Европейской комиссии, пожелавший сохранить инкогнито из-за отсутствия полномочий по общению со СМИ, сообщил Delfi, что европейские финансовые власти, несмотря на свои заявления о блокировании 300 миллиардов евро, принадлежащих ЦБ РФ, так и не обнаружили этих средств.

ВИДЕО ДНЯ

По словам источника, оценки объемов зарубежных активов России основываются исключительно на оценках самого российского ЦБ, осуществленных до начала вторжения в Украину. В реальности же, добавил он, сумма заблокированных активов значительно ниже.

Источник Delfi в одной из экспертных групп, осуществляющих взаимодействие между Украиной, ЕС и США по вопросам санкционного давления на Россию, уточнил, что после блокировки всех операций с российским ЦБ в феврале прошлого года установить местонахождение всех 300 миллиардов евро российских резервов до сих пор не удалось.

Собеседник предполагает, что это может быть связано со структурой управления российскими иностранными активами, которая, возможно, гораздо сложнее, чем это представлялось ранее. Вероятно, часть российских активов может храниться в частных банках, сотрудничество которых с финансовыми властями ЕС еще предстоит обеспечить.

Напомним, еще в ноябре 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель вместе с партнерами разработает план конфискации замороженных российских активов, чтобы потом передать их на восстановление Украины и для компенсации ущерба, нанесенного войной РФ.

По информации СМИ, Еврокомиссия предлагает объединить замороженные российские активы на европейском или международном уровне для инвестирования, а прибыль с этого инвестирования можно было бы использовать для финансирования восстановления Украины.

Читайте также: Более осторожная Европа: пойдет ли ЕС на создание механизма конфискации российских активов.

Темы: ЕвропаРосcияденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Европа
Суд Евросоюза впервые зрешил отменить санкции против российского бизнесмена
В Европе разгромили балканский наркокартель и конфисковали 2,7 тонны кокаина
5 стран Европы хотят продлить запрет на импорт зерна из Украины
Последние новости
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
Все новости...
Реклама: