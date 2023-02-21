В ЕС пока не нашли 300 млрд евро активов Центробанка РФ, которые должны пойти в пользу Украины - СМИ

Европейский Союз пока так и не смог подтвердить, что на территории блока заморожены именно 300 миллиардов евро активов Центрального банка России, которые были заморожены в результате российского полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом изданию Delfi сообщили несколько источников в Брюсселе и Киеве, пишет "Европейская правда".

Во вторник 45 членов Европейского парламента направили письмо руководителям ЕС с требованием создать единый реестр заблокированных в Евросоюзе средств Центробанка РФ и российских олигархов с указанием размеров и местонахождения этих средств.

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Европарламентарии утверждают, что до сих пор такого реестра не существует, а также требуют, чтобы Еврокомиссия побудила страны-члены ЕС делиться с ней информацией об арестованных российских деньгах "для создания ясной картины ситуации".

Подписанты письма считают, что после сбора необходимой информации Евросовет и Еврокомиссия должны выработать единый подход к использованию этих средств на восстановление Украины и считают особенно важным, чтобы эти средства были использованы именно таким образом.

Высокопоставленный сотрудник Европейской комиссии, пожелавший сохранить инкогнито из-за отсутствия полномочий по общению со СМИ, сообщил Delfi, что европейские финансовые власти, несмотря на свои заявления о блокировании 300 миллиардов евро, принадлежащих ЦБ РФ, так и не обнаружили этих средств.

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По словам источника, оценки объемов зарубежных активов России основываются исключительно на оценках самого российского ЦБ, осуществленных до начала вторжения в Украину. В реальности же, добавил он, сумма заблокированных активов значительно ниже.

Источник Delfi в одной из экспертных групп, осуществляющих взаимодействие между Украиной, ЕС и США по вопросам санкционного давления на Россию, уточнил, что после блокировки всех операций с российским ЦБ в феврале прошлого года установить местонахождение всех 300 миллиардов евро российских резервов до сих пор не удалось.

Собеседник предполагает, что это может быть связано со структурой управления российскими иностранными активами, которая, возможно, гораздо сложнее, чем это представлялось ранее. Вероятно, часть российских активов может храниться в частных банках, сотрудничество которых с финансовыми властями ЕС еще предстоит обеспечить.

Напомним, еще в ноябре 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель вместе с партнерами разработает план конфискации замороженных российских активов, чтобы потом передать их на восстановление Украины и для компенсации ущерба, нанесенного войной РФ.

По информации СМИ, Еврокомиссия предлагает объединить замороженные российские активы на европейском или международном уровне для инвестирования, а прибыль с этого инвестирования можно было бы использовать для финансирования восстановления Украины.

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