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Год большой войны: прокуратура расследует гибель 72 жителей Киева от ракет РФ

Валентина РоманенкоВторник, 21 февраля 2023, 16:43
Год большой войны: прокуратура расследует гибель 72 жителей Киева от ракет РФ
инфографика прокуратуры

С начала полномасштабного вторжения правоохранительные органы Киева осуществляют досудебное расследование в 1539 уголовных производствах о преступлениях, связанных с вооруженной агрессией РФ.

Источник: руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер, которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: В частности, в производствах, связанных с ракетными обстрелами города Киева, в которых органы столичной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство, расследуется гибель 72 мирных граждан.

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В том числе, непосредственно на территории Киева в результате обстрелов погибли шестеро детей, одиннадцать получили ранения.

Прямая речь: "Это самые трагические последствия этой войны, которые наряду с другими проявлениями российской агрессии являются свидетельствами грубого нарушения международного гуманитарного права".

Детали: Всего по результатам расследований 116 лицам сообщено о подозрении.

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Обвинительные акты в отношении 65 человек уже направлены в суд. В частности: по фактам коллаборационистской деятельности (27); оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ (14); государственной измены (10); пособничества государству-агрессору (3); насильственного изменения или свержения конституционного строя (3); посягательство на территориальную целостность Украины (2).

Семерым военным РФ инкриминируется совершение военных преступлений в отношении гражданских лиц в марте 2022 года на территории Киевской области. Двое российских военных подозреваются в убийстве мирного жителя, еще пятеро - в расстреле 10 гражданских автомобилей на выезде из пгт Гостомель, где погибли пять человек и шестеро получили ранения.

По словам Кипера, несмотря на сложные условия, связанные с войной, в 2022 году прокурорам удалось сохранить результативность работы правоохранительных органов столицы и на других приоритетных направлениях, а именно в бюджетной сфере, противодействии коррупции и организованной преступности, преступлениям в земельной и налоговой сферах.

 

Темы: Киеввойнапрокуратура
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