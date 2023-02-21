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Лидер Китая планирует визит в Москву – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 17:44

Китайский лидер Си Цзиньпин готовится посетить Москву для проведения саммита с президентом России в ближайшие месяцы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с планами.

Пекин заявляет, что хочет играть более активную роль, направленную на прекращение войны, и люди, знакомые с планами поездки Си, говорят, что встреча с Путиным станет частью толчка к многосторонним мирным переговорам и позволит Китаю повторить свои призывы не применять ядерное оружие.

Западные столицы выразили скептицизм в отношении дипломатической инициативы Китая, общие очертания которой впервые были озвучены на прошлой неделе главным дипломатом страны Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам собеседников, подготовка к визиту находится на ранней стадии, и его сроки еще не определены. По их словам, Си может посетить РФ в апреле или в начале мая, когда Россия будет праздновать победу во Второй мировой войне над Германией - событие, которое в прошлом году Кремль использовал для того, чтобы приравнять избранных лидеров Украины к нацистам.

Главный дипломат Китая посещает Москву во вторник, чтобы обсудить китайско-российские отношения и "международные и региональные горячие точки, представляющие общий интерес", сообщило министерство иностранных дел Китая. Ван И, вероятно, обсудит поездку Си Цзиньпина во время его пребывания в Москве, говорят люди, знакомые с планами саммита.

Подробнее о предложении Китая читайте в статье Мюнхен вне зоны комфорта: что меняют для Украины "мирный план" Китая и поддержка США.

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Темы: КитайРосcиямеждународные отношения
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