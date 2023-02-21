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Италия передает Украине системы ПВО SAMP/T, Spada и Skyguard

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 22:19
skyguard, фото: getty images

В новом пакете военной помощи Италия предоставляет Украине дополнительные системы ПВО, кроме комплексов SAMP/T-MAMBA, которые она планирует передать вместе с Францией.

Об этом заявила глава итальянского правительства Джорджия Мелони на брифинге в Киеве совместно с президентом Владимиром Зеленским во вторник, сообщает "Европейская правда".

"Когда идет наступление, все оружие оборонительное. Сейчас нет вопроса об отправке самолетов, это решение должно быть принято с международными партнерами. Мы сосредоточились на системах ПВО, SAMP/T, Spada, Skyguard. Приоритетом является защита инфраструктуры и граждан", - сказала Мелони.

"Что касается систем противовоздушной обороны, то мы много работали в этом вопросе с Францией, чтобы очень быстро совместно передать систему, которая является очень важной - это SAMP/T. В новом пакете есть также другие важные системы - Spada и Skyguard. Для нас сегодня абсолютным приоритетом является защита стратегической инфрструктуры Украины для защиты гражданского населения", - заявила Мелони на пресс-конференции.

Зеленский также отметил, что Италия готовит дополнительные системы ПВО для Украины.

"Там мощный пакет. Мы действительно получаем SAMP/T... Очень серьезные технологии. Мы над этим долго работали, и личное лидерство госпожи премьер-министра дало возможность нам получить эти системы. Кроме того, еще две важные системы получит Украина", - сказал Зеленский.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони во вторник около полудня прибыла в Киев поездом, который ночью отправился с железнодорожного вокзала Перемышля. Она посетила Бучу и Ирпень и провела переговоры с Владимиром Зеленским.

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Это первый визит Мелони в Украину после того, как ее правительство пришло к власти в октябре.

Больше о визите премьера Италии читайте в статье "За мир" или за Украину? Что думает о войне РФ премьер Италии, которая приехала к Зеленскому

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Темы: Италияоружиепомощь УкраинеУкраина
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