Страны Балтии и Польша предлагают упростить введение санкций против родственников олигархов РФ

Страны Балтии и Польша хотят облегчить введение санкций против членов семей и окружения самых богатых людей России, но сталкиваются с сопротивлением со стороны Венгрии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

Согласно действующим правилам, ЕС может заморозить активы и наложить визовые запреты на "ведущих бизнесменов, работающих в России".

Литва, Латвия, Эстония и Польша предлагают расширить это определение, включив в него "их ближайших родственников или других физических лиц, которые получают выгоду от них".

ЕС ввел санкции против более 1400 человек в связи с действиями России в Украине, многие из которых являются российскими олигархами. Еще 96 человек могут быть добавлены в следующий пакет санкций ЕС, свидетельствуют проекты документов, с которыми ознакомилось издание.

Включение членов семей олигархов и других связанных с олигархами лиц позволило бы наложить санкции на тысячи людей без необходимости доказывать, что они непосредственно причастны к войне в Украине или действуют в экономических интересах российского государства.

Это могло бы, например, касаться бывшей жены президента России Людмилы Очеретной, дочери которой попали под санкции, но не она сама, и других членов окружения олигархов и политиков.

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По словам одного из дипломатов, хотя некоторые страны имели сомнения, эксперты по правовым вопросам работают над этим вопросом.

Однако, по словам дипломатов, на встрече во вторник, на которой послы ЕС обсуждали следующий раунд санкций блока, Венгрия сопротивлялась таким планам. Будапешт утверждал, что это не является частью 10-го пакета санкций, сказал один из дипломатов. Венгрия уже давно скептически относится к включению слишком большого количества имен в список.

По словам двух дипломатов, Венгрия также настаивала на исключении четырех человек из уже существующего санкционного списка. Фамилии этих людей не сообщаются.

Это требование разжигает напряженность и, вероятно, станет предметом очередных жарких дебатов во время встречи послов ЕС в среду. Во время этой встречи они будут обсуждать не только новый пакет санкций против России, но и так называемый перенос более 1400 имен, которые уже находятся в списке, чтобы сохранить их под санкциями.

Это связано с тем, что режим подлежит шестимесячному пересмотру, который до сих пор был более или менее формальным. Теперь Венгрия использует этот пересмотр как рычаг влияния, настаивая на том, что четыре конкретных лица должны быть вычеркнуты из существующего санкционного списка ЕС, прежде чем она согласится на продление режима.

Если Венгрия заблокирует перенос и откажется идти на компромисс, все 1400 человек будут исключены из списка, предупредили оба дипломата.

Один из дипломатов не скрывал своего разочарования: "То, что Венгрия готова пойти на такой риск, свидетельствует о ее пренебрежении к единству и европейским ценностям".

Напомним, администрация президента США Джо Байдена на этой неделе должна ввести новые санкции против около 200 российских физических и юридических лиц в рамках усиления давления на Россию из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.