Орбан пригрозил заблокировать продление санкций ЕС против России - Politico

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил наложить вето на продление антироссийских санкций ЕС, которые должны возобновляться каждые шесть месяцев, поскольку требует, чтобы из списка изъяли четырех человек.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на трех дипломатов, пишет "Европейская правда".

Венгрия также выступает против предложения, которое поддерживают все другие страны, о продлении периода продления с шести до 12 месяцев, пишет издание. Продление санкций на год дало бы Будапешту меньше возможностей торпедировать санкции и срывать решения ЕС.

Во вторник послам ЕС не удалось достичь компромисса с Венгрией. Два дипломата заявили, что ЕС готов пойти навстречу требованиям Орбана и изъять этих четырех человек из санкционного списка, чтобы не ставить под угрозу ограничения против других лиц. ЕС ввел санкции против более 1400 человек в связи с российской войной, включая олигархов, членов российского парламента, военных и силовиков, а также российских администраторов на оккупированных территориях Украины.

Один из дипломатов утверждал, что существуют также юридические проблемы, связанные с тем, смогут ли санкции против этих четырех лиц выдержать судебный процесс.

Но изъятие этих четырех фамилий было недостаточным для Венгрии, отметили оба дипломата, поскольку страна также выступает против предложенного 12-месячного периода продления санкций. Предварительный компромисс, который послы будут обсуждать в среду, предусматривает переход к девятимесячным периодам продления (вместо нынешних шести месяцев).

Издание не раскрывает, кого именно премьер-министр Венгрии хочет освободить от санкций, но он упоминал об этом в своей речи 18 февраля.

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"Мы будем поддерживать наши экономические отношения с Россией, и даже советуем это делать всему западному миру, потому что без отношений не будет ни прекращения огня, ни мирных переговоров. Вот почему мы не согласны с тем, что священники и церковные лидеры попадают в санкционные списки; довольно плохо, что это может произойти с артистами и спортсменами", - заявлял Орбан.

Напомним, министр иностранных дел Словакии Растислав Качер выругался в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его политику, играющую на руку президенту России Владимиру Путину.

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