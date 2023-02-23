Возле Угледара и Бахмута ожесточенные бои, Авдеевка и Часов Яр под огнем оккупантов - ОВА

За прошедшие сутки на Донетчине продолжались активные боевые действия возле Угледара, Бахмута, Марьинки, Авдеевки, под постоянным огнем захватчиков находится Часов Яр, утром оккупанты обстреляли из РСЗО "Град" Авдеевку.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Донетчина: сегодня утром - обстрел из РСЗО "Град" г.Авдеевка, попадание по старой и центральной частях города. Информация о пострадавших уточняется.

Обстрелы продолжаются по всей линии фронта.

Активные боевые действия вокруг Угледара, Бахмута, Марьинки, Авдеевки. Под постоянным вражеским огнем Часов Яр.

Лиманская МВА: сегодня утром - артобстрел пгт.Ямполь. Прямым попаданием в дом был убит мужчина 1957 г.р. и ранен его жену 1963 г.р. Повреждено 6 домов.

Ночью было нанесено 3 ракетных удара по с.Богатырь. Разрушен частный дом, повреждены соседские дома, хозяйственные постройки, линия ЛЭП.

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Константиновская ВА: в результате артиллерийского обстрела с.Иванополье повреждено здание автотранспортного предприятия и два автобуса, повреждены 2 частных жилых дома, многоэтажка в центре города, гаражи автопредприятия, сгорел бензовоз.

Звановская ВА: в течение ночи - артиллерийские обстрелы с. Переездное, повреждения получили частные дома в центре поселка.

На Донетчине за сутки - двое раненых гражданских.

Черниговщина: два обстрела за сутки, из артиллерии и минометов, Новгород-Северский район. Без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью - артиллерийские обстрелы Эсманьской громады. Данные о пострадавших и разрушениях инфраструктуры уточняются.

Вчера в течение дня враг совершил обстрелы 6 территориальных громад области: Есманьской, Белопольской, Юнаковской, Краснопольской, Новослободской, Хотинской. Было зафиксировано более 89 прилетов: - 80 минометных прилетов, 8 прилетов из артиллерии и 1 с помощью противотанковой управляемой ракеты.

Вчера днем в результате попадания противотанковой управляемой ракеты вблизи села Водолаги Хотинской общины по гражданскому автомобилю по развозке хлеба водитель и пассажир получили ранения. Им оказали медицинскую помощь.

В результате минометного обстрела Есманьской громады вчера днем повреждена дорога, админздание частного предприятия и 2 жилых дома в с. Сопич.

Белопольская громада: в с. Рыжевка в результате обстрела повреждены несколько жилых домов.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Шевченко, Волшебное, Гуляйпольское, Красное, Новоандреевка, Новоданиловка, Ольговское, Малая Токмачка, Белогорье, Малиновка, Малые Щербаки, Каменское.

Поступило 12 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов.

Днепропетровщина: агрессор за вчерашний день обстрелял Никопольский район трижды. Из тяжелой артиллерии ударил по Марганецкой и Мировской громадам. Есть разрушения. Больше всего - в Марганце. Там вражеские снаряды оборвали линию электропередач, которая питает насосную станцию. Без воды остались 35 тысяч семей. На этот час водоснабжение уже восстановлено.

Повреждены и с десяток частных домов и хозяйственных построек, автомобиль, газопровод.

Остальные пораженные территории еще обследуют спасатели и устанавливают последствия.

Харьковщина: вчера утром по Харькову было нанесено 4 ракетных удара ЗРК С-300. Попадания зафиксированы на территории промышленных предприятий. Легкие ранения получили 2 гражданских лица.

В течение суток враг вел обстрелы районов более чем 18 населенных пунктов рядом с линией соприкосновения.

Вчера днем в результате обстрела г. Волчанск Чугуевского района повреждены 6 жилых домов, хозяйственные постройки, здание лицея.

В результате обстрела с. Нестерное Волчанской громады повреждены здания фермерского хозяйства, горело складское помещение.

В с. Подолы Купянского района в результате обстрела ранения получил 40-летний гражданский мужчина.

В Изюме гражданский мужчина 55 лет, работник лесхоза, наступил на мину "Лепесток". Госпитализирован с взрывным ранением.

Луганщина: безуспешными были наступательные действия войск РФ на Купянском и Лиманском направлениях вблизи Стельмаховки, Кременной и Белогоровки.

Также врагом осуществлены артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Невское, Червонопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва и Белогоровка.

На деоккупированной территории вблизи Новоселовского мужчина наткнулся на вражескую мину, получил взрывную травму, многочисленные осколочные ранения.

Ситуация в области остается напряженной.

Николаевщина: вчера враг осуществлял артиллерийский и минометный обстрел по акватории Очаковской громады. Без пострадавших.

Херсонщина: по информации ГШ ВСУ, на Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали населенные пункты, находящиеся на правом берегу реки Днепр. В частности, Тягинка, Новотягинка, Антоновка, Зеленовка, Чернобаевка и Херсон.

За сутки на Херсонщине из-за ударов армии РФ погибли 2 человека.

С деоккупированных территорий Херсонщины эвакуировали 99 человек, из них 16 - дети.