Американскую журналистку, которая пошла в ВСУ медиком, ранили на передовой

Американская журналистка Сара Эштон-Сирилло, которая после начала полномасштабного вторжения России в Украину присоединилась к Вооруженным силам Украины боевым медиком, получила ранение на передовой.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Twitter Сары Эштон-Сирилло, где она часто сообщает англоязычной аудитории о ситуации на фронте

Прямая речь Эштон-Сирилло: "В меня попали сегодня утром. Мои травмы необратимы. Я лишилась части руки, у меня шрамы на лице. Но мы выиграли бой. И это мое сообщение сразу после того, как это случилось".

I was hit this morning.



My injuries are permanent.



I've lost part of my hand and have scarring on my face.



We won the battle, though.



And here was my message in the immediate aftermath. pic.twitter.com/2mXFTQ3Cak