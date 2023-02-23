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Американську журналістку, яка пішла в ЗСУ медиком, поранили на передовій

"Українська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 23:55
Sarah Ashton Cirillo, фото з її Facebook

Американська журналістка Сара Ештон-Сірілло, яка після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну приєдналася до Збройних сил України бойовим медиком, отримала поранення на передовій.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на Twitter Сари Ештон-Сірілло, де вона часто повідомляє англомовній аудиторії про ситуацію на фронті

Пряма мова Ештон-Сірілло: "У мене поцілили сьогодні вранці. Мої травми незворотні. Я втратила частину руки і маю шрами на обличчі. Але ми виграли бій. І це моє повідомлення одразу після того, як це трапилося".

Деталі: За кілька годин по тому жінка повідомила, що її госпіталізують.

"Дякую за слова. Мене кладуть у лікарню. З міркувань безпеки я не можу сказати, куди.

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Сьогодні я зрозуміла дві істини: Я пишаюся тим, що я в ЗСУ. Я ще більше пишаюся тими, хто підтримує Україну на її шляху до повної перемоги. Слава Україні", – додала Сара Ештон-Сірілло.

Теми: війна
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