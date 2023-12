Американську журналістку, яка пішла в ЗСУ медиком, поранили на передовій

Американська журналістка Сара Ештон-Сірілло, яка після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну приєдналася до Збройних сил України бойовим медиком, отримала поранення на передовій.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на Twitter Сари Ештон-Сірілло, де вона часто повідомляє англомовній аудиторії про ситуацію на фронті

Пряма мова Ештон-Сірілло: "У мене поцілили сьогодні вранці. Мої травми незворотні. Я втратила частину руки і маю шрами на обличчі. Але ми виграли бій. І це моє повідомлення одразу після того, як це трапилося".

I was hit this morning.



My injuries are permanent.



I've lost part of my hand and have scarring on my face.



We won the battle, though.



And here was my message in the immediate aftermath. pic.twitter.com/2mXFTQ3Cak