Глава пограничников: Мы знали, что РФ нападет из Беларуси, но в штурм из Крыма не верили

Государственная пограничная служба Украины в феврале 2022 года информировала высшее руководство государства о подготовке России к полномасштабному вторжению.

Источник: глава ГПСУ Сергей Дейнеко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Мы знали о вторжении, которое планируется. Конечно, сейчас есть много информации, что "все знали", "все готовились". Однако Пограничная служба информировала высшее военное руководство государства. Я доложил президенту за 2 недели до начала полномасштабного вторжения о том, что война будет, что Россия непременно нападет на территорию Украины из республики Беларусь по Чернобыльской зоне.

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У нас была эта информация, мы в течение длительного времени полностью контролировали отдельных представителей военно-политического руководства РФ. У нас были видеоматериалы, фото, мы знали подробно план. Поэтому это дало возможность и нам качественно готовиться.

За две недели до начала полномасштабного вторжения мы полностью эвакуировали всю тайную документацию личных и жилищных дел нашего персонала из Мариуполя, Краматорска, Лисичанска, Харькова, Сум, Чернигова, Житомира, Луцка, Киева, Борисполя, Бердянска, Одессы и Херсона...

Я колебался и думал, проводить ли эвакуацию этой документации именно с Крымского направления, потому что до последнего не верил, что может быть вторжение именно из Крыма".

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Детали: По словам Дейнекj, зная Путина и его слабость к использованию "чужих флагов", пограничники четко понимали, что вторжение будет с территории Беларуси, по Чернобыльскому направлению.

Также врага ожидали на границе Харьковской и Луганской областей, где оккупанты имели целью зайти на территорию Украины с целью окружения и ликвидации украинской группировки в зоне Операции объединенных сил.

При этом Дейнеко говорит, что Вооруженные силы не успели вовремя дойти до пограничников, как не дошли они на границу и в 2014-м.

Глава ГПСУ признается, что до последнего не ждал открытого вторжения россиян из Крыма.

Дейнеко говорит, что 21 февраля письменно проинформировал все высшие органы о том, что война будет. По его мнению противник переносил дату полномасштабного наступления (сначала это было 19 февраля, затем 22-е и последнее - 24 февраля), потому что выжидал.

Прямая речь: "Враг выжидал. Он был в готовности. Мы фиксировали, что военнослужащие российских войск, которые находились на территории Беларуси "на учениях" так называемых, начали звонить своим родным и фактически прощаться с ними еще с 12 февраля.

Мы перехватывали эти разговоры, и по их тексту и характеру было четко понятно, что до вторжения оставались считанные дни".