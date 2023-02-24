Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Швеция может передать Украине десять танков Leopard 2 - Spiegel

"Европейская правда"Пятница, 24 февраля 2023, 14:39

Швеция присоединяется к европейской поддержке Украины танками Leopard 2 - правительство в Стокгольме хочет предоставить всего десять танков типа 2А6 и 2А5 Leopard для запланированного оснащения двух украинских танковых батальонов, о чем в конце января объявила Германия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Шведское правительство сначала не хотело подтверждать этот шаг в пятницу утром. Министерство обороны сообщило лишь, что пакет с "новой поддержкой" для украинской армии должен быть объявлен во второй половине дня.

Реклама:

Танки Leopard, которые в Швеции называют Stridsvagn, могут быть использованы в первую очередь как дополнение к танковому пакету, который Германия сейчас готовит для Украины. Берлин пообещал поставить 14 единиц типа 2A6 со складов Бундесвера для батальона, который должен быть оснащен 31 танком Leopard 2.

С конца января федеральное правительство призвало европейских партнеров, которые имеют танки Leopard 2, взять на себя обязательства по поставкам. С этой целью канцлер Олаф Шольц, министр обороны Борис Писториус и министр иностранных дел Анналена Бербок провели многочисленные переговоры во время Мюнхенской конференции по безопасности в конце прошлой недели.

В пятницу из Польши поступили сообщения о том, что первые танки Leopard были доставлены в Украину. Это старые модели типа 2А4.

ВИДЕО ДНЯ

Правительство в Варшаве намерено организовать оснащение батальона танками этого типа. "Мы стараемся быть примером для подражания", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, объявив, что 14 танков Leopard 2 будут предоставлены. Другие танки для боевой группы 2А4, как сообщается, поступят из Канады и Норвегии в дополнение к Испании.

Во время своего выступления в Мюнхене Шольц отметил, что он разочарован тем, что партнеры не взяли на себя никаких обязательств. В течение недель, предшествовавших принятию решения об отправке основных боевых танков в Украину, немецкое правительство находилось под массированным международным давлением. Польша, в частности, обвинила Берлин в том, что он тормозит поддержку Украины танками Leopard со стороны других стран, поскольку Берлин должен выдавать разрешение на каждый экспорт систем вооружений, произведенных в Германии.

Темы: танки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополняется Россия наносит массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздаются взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
танки
Украина потеряла лишь 5 из 71 танка Leopard 2 за время летнего контрнаступления – Forbes
Греция может передать Украине сто танков Leopard 1, которые отремонтирует Германия
Rheinmetall до конца лета начнет обслуживать танки в Украине
Последние новости
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
09:07
Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:48
Массовая стрельба в Праге: стрелок в письме признался в еще двух убийствах
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
фото Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
Все новости...
Реклама: