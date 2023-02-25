Новые санкции ЕС против России: запрет на передовые технологии, включены иранские производители дронов

Новые санкции Европейского союза против России охватывают экспорт на сумму 11,4 млрд евро и включают ограничения на чувствительные технологии двойного назначения и передовые технологии, которые способствуют повышению военного потенциала и технологического совершенствования России.

Об этом говорится в заявлениях ЕК и Совета ЕС по случаю утверждения санкций, пишет "Европейская правда",

Под ограничения попадают дополнительные электронные компоненты, используемые в российских системах вооружений (беспилотники, ракеты, вертолеты, другие транспортные средства), а также запреты на конкретные редкоземельные элементы и тепловизоры военного назначения.

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Кроме того, в санкционный список добавлено 96 организаций, связанных с российским военно-промышленным комплексом, что доводит общее количество военных конечных пользователей, включенных в список, до 506.

Впервые включены семь иранских организаций, которые используют компоненты ЕС и предоставляют России военные беспилотники для атак на гражданскую инфраструктуру в Украине.

Дополнительные запреты на экспорт также наложены на товары, которые могут быть легко перенаправлены для использования, в частности, для поддержки российских военных действий.

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Среди них тяжелые грузовики, которые еще не запрещены (и запчасти к ним), электрогенераторы, бинокли, радары, компасы; конструкции для зданий башенного типа, вилочные погрузчики; электроника, детали машин, насосы, оборудование для обработки металлов; товары, используемые в авиационной промышленности (турбореактивные двигатели).

Сегодняшний пакет мер накладывает запрет на импорт битума и сопутствующих материалов, таких как асфальт; и синтетического каучука и технического углерода.

Три российских банка были добавлены в список субъектов, на которые распространяется замораживание активов и запрет предоставлять средства и экономические ресурсы.

Новый санкционный пакет также предусматривает запрет гражданам России входить в состав руководящих органов компаний критической инфраструктуры государств-членов ЕС.

Также российским гражданам и юридическим лицам запрещается бронировать мощности для хранения газа в ЕС (за исключением LNG)

Сегодняшний пакет накладывает новые обязательства по отчетности об активах российского Центрального банка. Это особенно важно в связи с возможным использованием государственных российских активов для финансирования восстановления Украины после поражения России.

Кроме того, авиационные операторы должны будут уведомлять о нерегулярных рейсах свои национальные компетентные органы, которые затем будут информировать другие страны-члены ЕС.

Совет ЕС также инициировал процесс приостановления лицензий на вещание еще двух СМИ: RT Arabic и Sputnik Arabic.

В субботу стало известно, что в десятый пакет санкций ЕС против РФ войдет 121 физическое и юридическое лицо.

Страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России поздно вечером в пятницу - это произошло ровно через год с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.