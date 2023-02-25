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На Бахмутском направлении россияне совершили несколько безуспешных атак – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоСуббота, 25 февраля 2023, 17:13
На Бахмутском направлении россияне совершили несколько безуспешных атак – сводка Генштаба
украинский военный, фото Генштаба ВСУ

В субботу на Бахмутском направлении российские войска совершили несколько безуспешных попыток атаковать Силы обороны.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток противник нанес 6 ракетных и 5 авиационных ударов. Осуществил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали населенные пункты и мирное население. Существует опасность дальнейших российских ракетных ударов по всей территории Украины.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений, наступательных группировок врага не обнаружено. Им обстреляны районы населенных пунктов Стукаловка, Павловка, Гирино и Катериновка Сумской области, а также Старица, Волчанск, Огирцево и Бологовка Харьковской области. В районах Ветеринарного и Рубежного оккупанты нанесли авиаудары.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Масютовка, Невское, Белогоровка, Спирное, Федоровка, а также в районе Серебрянского лесничества. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, в частности, Новомлинска, Двуречной, Гряниковки, Купянска, Кисловки, Берестового Харьковской области и Макеевки, Невского, Дибровы и Белогоровки на Луганщине. Возле Гряниковки и Спирного зафиксированы вражеские авиационные удары.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции украинских войск, совершил несколько безуспешных попыток вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка, Берховка, Ивановское и Северное Донецкой области. Обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов. Среди них - Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

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На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка - успеха не имел. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов, в частности, Авдеевки, Водяного, Острого, Георгиевки, Марьинки, Новомихайловки, Угледара и Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы 12 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье и Каменская Запорожской области; Марганец и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали Новоберислав Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
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