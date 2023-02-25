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ЕС ввел новые санкции против группы Вагнера, в том числе против причастных к штурму Соледара

"Европейская правда"Суббота, 25 февраля 2023, 19:07
ЕС ввел новые санкции против группы Вагнера, в том числе против причастных к штурму Соледара
иллюстративное фото Getty Images

Совет ЕС решил ввести дополнительные санкции против физических лиц и компаний, связанных с "группой Вагнера", среди них есть командиры подразделений, участвующих в войне против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе.

В коммюнике отмечают, что сейчас наемники группы Вагнера действуют, кроме Украины, в Ливии, ЦАР, Мали и Судане.

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"Деятельность группы Вагнера представляет угрозу для людей в странах, где они действуют, и для Евросоюза. Они ставят под угрозу международный мир и безопасность, поскольку действуют за рамками любого правового поля", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В санкционный список внесли восемь человек и семь юридических лиц в рамках специального санкционного механизма ЕС за нарушение прав человека, одно лицо - по санкционному режиму в отношении Мали, двух - в связи с действиями, направленными на подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

"Указанные лица включают двух командующих сил группы Вагнера, которые принимали активное участие в захвате города Соледар в январе 2023 года; руководителя группы Вагнера в Мали, где наемники Вагнера участвовали в насильственных действиях и многочисленных нарушениях прав человека, включая внесудебные казни, и ряда важных членов группы в ЦАР", - отмечается в коммюнике.

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Из опубликованного поименного списка следует, что двое командиров, попавшие под санкции за роль в штурме Соледара - Айк Гаспарян - гражданин Армении с позывным "Абрек", который в декабре 2022 года получил награду от президента РФ, а также Антон Елизаров - гражданин России с позывным "Лотус".

Среди юридических лиц, под ограничения попали компании Meroe Gold, M-Invest и ее руководитель, Lobaye Invest Sarlu и Diamville, которые связаны с деятельностью группы Вагнера в Судане и ЦАР. Кроме того, это также PR-структура группы Foundation for the Defence of National Values (FDNV) с руководителем и радиостанция Lengo Sengo, последнюю вносят в список за операции информационного воздействия в интересах России и группы Вагнера.

Санкции предусматривают замораживание активов, запрет въезда и транзита через страны ЕС и запрет для граждан и компаний в ЕС предоставлять им средства.

Эти санкции добавляются к мерам, согласованным в декабре 2021 года, которые были направлены против 8 физических и 3 юридических лиц, а также группы Вагнера в целом. Кроме того, тогда Совет ЕС создал отдельный санкционный режим в отношении причастных к угрозе миру и стабильности в Мали. Глобальный санкционный режим ЕС за нарушение прав человека был основан в декабре 2020 года.

Напомним, ЕС внес более 120 физических и юридических лиц в 10-й пакет санкций против России за развязанную войну.

Темы: ЕСсанкцииВагнер
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