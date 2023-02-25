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Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов сейчас оккупировано

Катерина ТищенкоСуббота, 25 февраля 2023, 21:17
Владимир Зеленский, фото ОП

Российскими войсками сейчас оккупировано 1877 украинских городов и сел.

Источник: президент Владимир Зеленский в обращении к участникам мероприятия Федерального президента Германии, посвященного солидарности с Украиной

Прямая речь: "Мы воюем на украинской земле за то, без чего все вы, друзья, не представляете собственной жизни. Это элементарная безопасность, это свобода и жизнь по закону, это человеческое достоинство и право каждого человека и каждого сообщества на уважение к себе, это счастье жить в семье и возможность мечтать о безопасном и свободном будущем для своих детей.

Простые вещи, которых сейчас лишены 1877 украинских городов и сел. Оккупант стремится увеличить это число и добавить еще миллионы сломанных судеб к уже сломанным".

Детали: Зеленский отметил, что оккупированный Россией Мариуполь разрушен более чем на 90%, там почти не осталось целых домов.

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Темы: Зеленскийоккупация
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