Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Избранный президент Чехии: НАТО должно рассмотреть членство Украины сразу после войны

Катерина ТищенкоСуббота, 25 февраля 2023, 21:22
Избранный президент Чехии: НАТО должно рассмотреть членство Украины сразу после войны
Петр Павел, фото Getty Images

Избранный президент Чехии, экс-генерал НАТО Петр Павел считает, что Альянс должен рассмотреть членство Украины сразу после завершения войны на ее территории.

Источник: Павел в интервью Суспільному

Прямая речь: "С точки зрения международного права, как только Украина станет членом НАТО, находясь все еще в конфликте, Альянс станет стороной этого конфликта. Можно только представить, насколько масштабным будет тогда конфликт между НАТО и Россией, скорее всего, даже с применением ядерного оружия. Поэтому нам надо дождаться окончания войны и восстановления суверенитета Украины. И здесь встанет вопрос членства в НАТО.

Реклама:

И на этом этапе я бы поддержал его, поскольку считаю, Украина заслуживает того, чтобы ее рассматривали как нового члена НАТО - за соблюдение стандартов, за защиту ценностей, которые важны для всех нас. А еще украинские военные, будут, пожалуй, самыми опытными из всех, и были бы большим преимуществом для стран НАТО. Итак, есть все причины, почему мы должны рассматривать членство Украины в НАТО сразу после войны".

Детали: Вспоминая Мюнхенскую конференцию по безопасности, Павел отметил, что большинство дискуссий там "были слишком оптимистичными" в отношении войны в Украине.

"Чувствовалось определенное игнорирование возможных негативных воздействий. Я согласен, нужно иметь хорошие надежды. Но гораздо лучше думать и о потенциальных худших результатах. Поэтому я говорил: давайте сделаем все, чтобы Украина в этом году одержала победу, но давайте также будем готовы к другим возможным результатам. Одним из них может быть более длительная война. Некоторые сценарии могут заключаться в том, что Украина - не только люди, но и политическое руководство, осознают, что выгоды от возвращения всей территории обойдутся слишком неподъемной ценой, например, в виде человеческих жизней", - сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

При этом Павел подчеркнул, что не призывает толкать Украину на уступки.

"Значительно проще сказать вам: вы должны придерживаться принципов до последней капли крови. Звучит хорошо, но это не моя кровь, а ваша. Поэтому я говорю, решать вам. А с другой стороны, мы не должны толкать Украину на уступки, пока все еще есть реальные шансы на победу. Поэтому я говорю: поддерживаем Украину всеми средствами, но давайте будем реалистами и оставляем решение за украинцами, относительно условий, при которых вы готовы начать переговоры", - пояснил он свою позицию.

Комментируя мирный план президента Владимира Зеленского, предусматривающий полное восстановление территориальной целостности Украины, Павел выразил мнение, что у Зеленского "нет другого выбора".

"Можете ли вы представить себе лидера страны, которая подверглась агрессии и который бы сказал: "Ну ладно, давайте примиримся с потерей территории". Поэтому естественно, что президент Зеленский ставит перед собой цель освободить всю территорию. Это нормально. Но потом, конечно, когда вдруг выяснится, что реальность отличается от того, чего бы нам хотелось, возможно, будут какие-то коррективы. Но их может внести только украинский народ и ваш лидер, а не мы", - сказал он.

Что предшествовало: 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Павел предостерег от такой победы Украины, которая развалит РФ.

Это заявление вызвало ответ Дмитрия Кулебы и нескольких европейских лидеров, которые ответили чешскому коллеге на намеки об уступках Украины в войне.

После этого Павел сказал, что все же считает реальной победу Украины в войне.

Темы: НАТОЧехиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополняется Россия наносит массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздаются взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
НАТО
Орбан: Вступление Украины в НАТО невозможно, ведь это опасность для всех
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
Кулеба обсудил со Столтенбергом о вступлении Украины в НАТО
Последние новости
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
09:07
Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:48
Массовая стрельба в Праге: стрелок в письме признался в еще двух убийствах
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
Все новости...
Реклама: