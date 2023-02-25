Избранный президент Чехии: НАТО должно рассмотреть членство Украины сразу после войны

Избранный президент Чехии, экс-генерал НАТО Петр Павел считает, что Альянс должен рассмотреть членство Украины сразу после завершения войны на ее территории.

Источник: Павел в интервью Суспільному

Прямая речь: "С точки зрения международного права, как только Украина станет членом НАТО, находясь все еще в конфликте, Альянс станет стороной этого конфликта. Можно только представить, насколько масштабным будет тогда конфликт между НАТО и Россией, скорее всего, даже с применением ядерного оружия. Поэтому нам надо дождаться окончания войны и восстановления суверенитета Украины. И здесь встанет вопрос членства в НАТО.

И на этом этапе я бы поддержал его, поскольку считаю, Украина заслуживает того, чтобы ее рассматривали как нового члена НАТО - за соблюдение стандартов, за защиту ценностей, которые важны для всех нас. А еще украинские военные, будут, пожалуй, самыми опытными из всех, и были бы большим преимуществом для стран НАТО. Итак, есть все причины, почему мы должны рассматривать членство Украины в НАТО сразу после войны".

Детали: Вспоминая Мюнхенскую конференцию по безопасности, Павел отметил, что большинство дискуссий там "были слишком оптимистичными" в отношении войны в Украине.

"Чувствовалось определенное игнорирование возможных негативных воздействий. Я согласен, нужно иметь хорошие надежды. Но гораздо лучше думать и о потенциальных худших результатах. Поэтому я говорил: давайте сделаем все, чтобы Украина в этом году одержала победу, но давайте также будем готовы к другим возможным результатам. Одним из них может быть более длительная война. Некоторые сценарии могут заключаться в том, что Украина - не только люди, но и политическое руководство, осознают, что выгоды от возвращения всей территории обойдутся слишком неподъемной ценой, например, в виде человеческих жизней", - сказал он.

При этом Павел подчеркнул, что не призывает толкать Украину на уступки.

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"Значительно проще сказать вам: вы должны придерживаться принципов до последней капли крови. Звучит хорошо, но это не моя кровь, а ваша. Поэтому я говорю, решать вам. А с другой стороны, мы не должны толкать Украину на уступки, пока все еще есть реальные шансы на победу. Поэтому я говорю: поддерживаем Украину всеми средствами, но давайте будем реалистами и оставляем решение за украинцами, относительно условий, при которых вы готовы начать переговоры", - пояснил он свою позицию.

Комментируя мирный план президента Владимира Зеленского, предусматривающий полное восстановление территориальной целостности Украины, Павел выразил мнение, что у Зеленского "нет другого выбора".

"Можете ли вы представить себе лидера страны, которая подверглась агрессии и который бы сказал: "Ну ладно, давайте примиримся с потерей территории". Поэтому естественно, что президент Зеленский ставит перед собой цель освободить всю территорию. Это нормально. Но потом, конечно, когда вдруг выяснится, что реальность отличается от того, чего бы нам хотелось, возможно, будут какие-то коррективы. Но их может внести только украинский народ и ваш лидер, а не мы", - сказал он.

Что предшествовало: 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Павел предостерег от такой победы Украины, которая развалит РФ.

Это заявление вызвало ответ Дмитрия Кулебы и нескольких европейских лидеров, которые ответили чешскому коллеге на намеки об уступках Украины в войне.

После этого Павел сказал, что все же считает реальной победу Украины в войне.