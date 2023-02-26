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В Польше попали в ДТП 12 украинцев, пятеро госпитализированы

"Европейская правда"Воскресенье, 26 февраля 2023, 14:37
фото: facebook.com/PogotowieRatunkowewPrzemyslu

В Подкарпатском воеводстве Польши произошло ДТП с участием двух микроавтобусов, в обоих путешествовали граждане Украины.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

По информации от полиции, авария произошла около 4 утра в воскресенье на трассе A4 в районе села Заблотце Ярославского повета, недалеко от пограничного пункта пропуска Корчова. Медики службы "скорой" в Пшемысле сообщают на официальной странице, что все 12 пассажиров обоих микроавтобусов - граждане Украины.

"По предварительным выводам, водитель Renault Master врезался сзади в Mercedes Sprinter, который ехал впереди, в результате чего Mercedes ударился об ограничительные барьеры и перевернулся набок. Пять пассажирок из обоих транспортных средств госпитализировали", - сообщила пресс-секретарь полиции, добавив, что угрозы для их жизни нет.

Полиция установила, что оба водителя были трезвыми, причины аварии продолжают выяснять.

Напомним, в январе в Польше произошло масштабное ДТП с участием 40 авто.

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Темы: ПольшаДТП
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