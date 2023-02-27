Силы обороны отбили более 80 атак оккупантов – сводка

В течение 26 февраля Силы обороны Украины отбили 81 вражескую атаку на 5 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российская Федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили 81 атаку оккупантов на этих направлениях.

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Враг пытается уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства, продолжает наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения. Противник постоянно ведет воздушную разведку для корректировки своих ударов.

За прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 13 авиационных ударов, 2 из которых - с применением БпЛА типа "Шахед-136" по гражданской инфраструктуре. Оба дрона сбиты. Также враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре в Херсонской и Донецкой областях. Есть погибшие и раненые мирные граждане, уничтожены гражданские дома и повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Уровень угрозы нанесения Россией ракетных ударов остается высоким по всей территории Украины".

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Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник и в дальнейшем сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Хреновка и Катериновка Черниговской области; Горки, Атинское, Стукаловка, Гирино, Павловка, Волфино Сумской области, а также Ветеринарное, Черовная Заря, Стрелечья, Старица, Волчанские Хутора, Черняки, Лошаково, Красное Первое, Строевка, Новомлинск, Двуречная, Западное и Купянск Харьковской области. Неподалеку Поповки Сумской области и Красной Зари враг применил БпЛА с боевой нагрузкой.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского, Площанки, Белогоровки, Спирного и Берестового. Вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы в более чем 25 населенных пунктах. Среди них - Лиман Первый и Куриловка Харьковской области и Новоселовское, Червонопоповка, Диброва, Серебрянское лесничество, Белогоровка, Спирное, Раздоловка и Федоровка на Луганщине.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, осуществил без успеха наступательные действия вблизи населенных пунктов Дубово-Васильевка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Северное Донецкой области. Обстрелам подверглись районы более 25 населенных пунктов, в том числе: Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Курдюмовка, Белая Гора, Озаряновка, Ступочки, Железное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар. Осуществил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Новобахмутовки, Авдеевки, Ласточкино, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки, Угледара и Времивки Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы более 30 населенных пунктов. Среди них - Времовка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Чаривне, Белогорье, Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали, в частности, Михайловка, Качкаровка, Львовское, Антоновка, Херсон, Камышаны, Благовещенское, Белозерка, Днепровское и Береговое Херсонской области. А в целом, районы 27 населенных пунктов.

По данным Генштаба, в районе Бахмутовки Донецкой области, в период с 22 по 24 февраля, в медицинские учреждения доставлено до 30 тел мертвых и 65 раненых военнослужащих российских оккупационных войск.

Отмечается, что на фоне боевых успехов ВСУ во вражеских войсках отмечается массовое дезертирство. Учитывая это, российские заместители командиров по политической работе активно проводят разъяснительную работу по предотвращению дезертирства среди российских военнослужащих - до оккупантов пытаются довести статьи уголовного кодекса о наказании. В частности, захватчиков пугают, что российские военнослужащие, которые с 2017 года находятся в статусе самовольно оставивших воинскую часть, получили наказание от 4 до 12 лет лишения свободы.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Кроме того, украинские защитники уничтожили российский штурмовик СУ-25.