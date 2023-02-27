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Россия будет обеспокоена взрывами в Мариуполе – разведка Британии

"Европейская правда"Понедельник, 27 февраля 2023, 09:46
Уничтоженный россиянами Мариуполь. Фото из Telegram Мариупольского городского совета

Россия, вероятно, будет обеспокоена взрывами в Мариуполе, поскольку считала эту зону недосягаемой для обычных украинских ударных средств.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в понедельник, сообщает "Европейская правда".

С 21 февраля 2023 года пророссийские официальные лица сообщили о по меньшей мере 14 взрывах в районе оккупированного Россией города Мариуполь, говорится в отчете.

Среди мест инцидентов – хранилище боеприпасов в аэропорту, два топливных склада и металлургический завод, который Россия использует как военную базу. Мариуполь, напоминает британское ведомство, расположен на расстоянии не менее 80 км от линии фронта.

"Россия, вероятно, будет обеспокоена тем, что необъяснимые взрывы происходят в зоне, которую она, вероятно, ранее оценивала, как находящуюся за пределами досягаемости обычных украинских ударных средств", – заявляет британское Минобороны.

Несмотря на значительные разрушения в начале войны, Мариуполь важен для России, поскольку это самый большой город, захваченный Россией в 2022 году, который она до сих пор контролирует, и расположен на ключевом логистическом маршруте.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что дальнобойное оружие и ускорение поддержки Украины способны ускорить решающее преимущество украинских войск на поле боя.

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Темы: РосcияМариупольвойнаразведка
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