Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС продлил на год санкции против Беларуси

"Европейская правда"Понедельник, 27 февраля 2023, 18:10

Совет ЕС решил продлить еще на один год ограничительные меры, связанные с внутренними репрессиями в Беларуси и поддержкой режимом войны против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Совета ЕС.

Решение было принято по результатам ежегодного обзора и учитывая сохранение серьезности внутренней ситуации в стране и продолжающееся участие Беларуси в российской агрессии против Украины.

Реклама:

Меры будут действовать до 28 февраля 2024 года.

"Начиная с августа 2020 года, ЕС вводит последовательные раунды санкций против лиц, ответственных за внутренние репрессии и нарушения прав человека в Беларуси и в контексте участия Беларуси в войне России против Украины, тем самым сигнализируя ответственным политическим и экономическим акторам о том, что их действия и поддержка режима и Российской Федерации имеют свою цену", - говорится в сообщении.

Ограничительные меры включают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов для лиц, внесенных в список - сейчас это 195 человек, включая Александра Лукашенко, - а также замораживание активов, применяемое к 34 организациям. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства лицам, включенным в список, прямо или косвенно.

ВИДЕО ДНЯ

Беларусь также остается объектом целевых экономических санкций, включая ограничения в финансовом секторе, торговле, товарах двойного назначения, технологиях и телекоммуникациях, энергетике, транспорте и других сферах.

"ЕС самым решительным образом осуждает участие Беларуси в неспровоцированной и неоправданной агрессивной войне России против Украины. Кроме того, ЕС решительно настроен на решение ситуации с правами человека в стране и будет продолжать поддерживать белорусский народ в его законном стремлении к демократии, в том числе путем поддержки гражданского общества и независимых СМИ", - говорится в сообщении.

Темы: БеларусьЕСсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополняется Россия наносит массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздаются взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Беларусь
Польша прокомментировала заявления Беларуси о нарушении границы
Россияне и белорусы не смогут выступать на Азиатских играх-2023
Беларусь обвинила польский вертолет в нарушении границы в нарушении границы
Последние новости
09:41
В Одесской области погибли 2 человека и 10 получили ранения из-за утренней атаки - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
09:07
Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:48
Массовая стрельба в Праге: стрелок в письме признался в еще двух убийствах
Все новости...
Реклама: