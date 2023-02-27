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ЕС продлил на год санкции против Беларуси

"Европейская правда"Понедельник, 27 февраля 2023, 19:10

Совет ЕС решил продлить еще на один год ограничительные меры, связанные с внутренними репрессиями в Беларуси и поддержкой режимом войны против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Совета ЕС.

Решение было принято по результатам ежегодного обзора и учитывая сохранение серьезности внутренней ситуации в стране и продолжающееся участие Беларуси в российской агрессии против Украины.

Меры будут действовать до 28 февраля 2024 года.

"Начиная с августа 2020 года, ЕС вводит последовательные раунды санкций против лиц, ответственных за внутренние репрессии и нарушения прав человека в Беларуси и в контексте участия Беларуси в войне России против Украины, тем самым сигнализируя ответственным политическим и экономическим акторам о том, что их действия и поддержка режима и Российской Федерации имеют свою цену", - говорится в сообщении.

Ограничительные меры включают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов для лиц, внесенных в список - сейчас это 195 человек, включая Александра Лукашенко, - а также замораживание активов, применяемое к 34 организациям. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства лицам, включенным в список, прямо или косвенно.

Беларусь также остается объектом целевых экономических санкций, включая ограничения в финансовом секторе, торговле, товарах двойного назначения, технологиях и телекоммуникациях, энергетике, транспорте и других сферах.

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"ЕС самым решительным образом осуждает участие Беларуси в неспровоцированной и неоправданной агрессивной войне России против Украины. Кроме того, ЕС решительно настроен на решение ситуации с правами человека в стране и будет продолжать поддерживать белорусский народ в его законном стремлении к демократии, в том числе путем поддержки гражданского общества и независимых СМИ", - говорится в сообщении.

Темы: БеларусьЕСсанкции
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