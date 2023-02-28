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ЕС отложил до 2024 года обязательную оплату 7 евро за разрешение на поездки по безвизу

Вторник, 28 февраля 2023, 23:50
Фото Getty Images

Генеральный директорат по вопросам миграции и внутренних дел Европейской комиссии изменил конечную дату запуска системы ETIAS, по которой путешественники из безвизовых стран должны платить сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих поездок.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Если еще в январе на соответствующей странице на сайте директората ориентировочной датой запуска ETIAS был 2023 год, по крайней мере с 27 февраля его заменили на 2024-й.

Евросоюз еще в 2016 году принял принципиальное решение об изменении порядка пропуска через границу граждан тех государств, которые имеют право безвизового въезда в ЕС. В 2018 году Европарламент утвердил законодательство, устанавливавшее параметры новой системы, получившей название ETIAS.

Впрочем, сроки запуска системы несколько раз переносили, в том числе - из-за необходимости в дополнительном финансировании и в техническом законодательстве, которое в конце концов приняли только в 2021 году. Тогда в Брюсселе ожидали, что систему ETIAS можно будет запустить с начала 2022 года, но даты снова и снова приходилось перенести.

Новая схема предусматривает, что после запуска и после переходного периода въезд украинцев в ЕС по биометрическому паспорту будет возможен в случае предварительной регистрации (авторизации) в новой системе.

Авторизация будет платной - будет стоить 7 евро - и будет действовать 3 года, во время которых повторная регистрация для поездок не нужна. В ЕС подчеркивают, что регистрация не является аналогом визы, поскольку не требует подтверждения цели въезда или предоставления сопроводительных документов - подтверждение доходов, статуса и тому подобное.

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Кроме того, заявка не требует посещения визового центра, осуществляется онлайн, а в подавляющем большинстве случаев авторизация будет предоставлена автоматически, в течение считанных секунд или минут. Речь идет о заполнении анкеты-опросника.

Еврокомиссия оценивает время, необходимое для первого заполнения анкеты, в 20 минут.

Более подробно о том, как будет работать система ETIAS, смотрите в видео на канале ЕвроПравды или читайте в статье, которую мы публиковали ранее, после принятия окончательных законодательных решений ЕС: "Новые правила безвиза: как украинцев будут пускать в ЕС с 2022 года".

Темы: ЕСбезвиз
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