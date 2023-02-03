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Оккупанты вывезли в РФ 50 старшеклассников из Лисичанска – ЦНС

"Украинская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 03:07
Разрушенная школа, иллюстративное фото Getty Images

Захватчики вывезли в российский Татарстан 50 старшеклассников из оккупированного Лисичанска Луганской области, там школьников будут готовить к сдаче экзаменов на территории РФ.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Враг вывозит украинских старшеклассников в РФ, чтобы те сдавали школьные экзамены на территории России.

Из Лисичанска было вывезено 50 учеников 11 классов для подготовки и сдачи Единого государственного экзамена. Их вывезли в Елабугу республики Татарстан. В дальнейшем им обещают бесплатное обучение в учреждениях высшего образования на территории РФ.

Цель всех этих мероприятий – ассимиляция молодежи, а, следовательно, снова речь идет об этноциде украинцев и уничтожении самоидентификации".

Напомним: Ранее ЦНС сообщал, что на захваченных территориях Донецкой и Луганской областей россияне составляют списки школьников, которых можно будет мобилизовать по достижении совершеннолетия.

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Темы: ЛисичанскобразованиеРосcия
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