Оккупанты составляют списки школьников для мобилизации – ЦНС

На захваченных территориях Донетчины и Луганщины россияне составляют списки школьников, которых можно будет мобилизовать по достижении совершеннолетия.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Дети 2005-2006 года рождения на временно оккупированных территориях должны стать на "обязательный воинский учет". Принятие на так называемый учет происходит на временно оккупированных территориях Луганщины и Донетчины.

По информации подполья, оккупанты формируют списки тех, кого можно мобилизовать сразу после выпуска из школы. Прежде всего, кто достигнет совершеннолетия в 2023 году".

Что этому предшествовало: Ранее ЦНС сообщал, что в рамках новой волны мобилизации российские оккупанты планируют провести мобилизационные мероприятия среди населения оккупированных территорий юга Украины.