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В США отрицают, что предлагали Москве "украинские территории в обмен на мир"

"Украинская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 04:50
Белый дом. Фото GETTY IMAGES

Администрация Джо Байдена и Центральное разведывательное управление США опровергли, что директор ЦРУ Уильям Бернс якобы предлагал Москве и Киеву мирный план, который предусматривал прекращение боевых действий в обмен на сохранение РФ контроля над частью украинской территории.

Источник: издание The Newsweek, которое цитирует американских чиновников

Детали: Заместитель представителя Совета национальной безопасности Белого дома Шон Девитт заявил, что сообщение швейцарского издания Neue Zürcher Zeitungявляется "неточным", пишет издание.

В то же время представитель ЦРУ сообщил Newsweek, что утверждение NZZ о том, что Бернс совершил тайную поездку в Москву в январе и что он выдвинул мирное предложение от имени Белого дома, является "абсолютно ложным".

Что этому предшествовало:

  • 2 февраля швейцарское издание NZZ сообщило, что решение западных стран о предоставлении Украине танков могли принять из-за того, что Киев и Москва отклонили предложение мирного плана.
  • По информации издания, в середине января президент США Джо Байден поручил главе ЦРУ Уильяму Бернсу проверить готовность Украины и России к переговорам. Бернс якобы озвучил Киеву предложение "мира в обмен на землю", а Москве - "землю в обмен на мир". Однако и Украина, и Россия отказались от такого "мирного плана".

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Темы: СШАмирРосcияУкраина
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