В США отрицают, что предлагали Москве "украинские территории в обмен на мир"

Администрация Джо Байдена и Центральное разведывательное управление США опровергли, что директор ЦРУ Уильям Бернс якобы предлагал Москве и Киеву мирный план, который предусматривал прекращение боевых действий в обмен на сохранение РФ контроля над частью украинской территории.

Источник: издание The Newsweek, которое цитирует американских чиновников

Детали: Заместитель представителя Совета национальной безопасности Белого дома Шон Девитт заявил, что сообщение швейцарского издания Neue Zürcher Zeitungявляется "неточным", пишет издание.

В то же время представитель ЦРУ сообщил Newsweek, что утверждение NZZ о том, что Бернс совершил тайную поездку в Москву в январе и что он выдвинул мирное предложение от имени Белого дома, является "абсолютно ложным".

Что этому предшествовало: