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Число жертв удара по дому в Краматорске возросло до 4-х, завал разобрали

Елена РощинаПятница, 3 февраля 2023, 11:15
Разбор завалов после удара по Краматорску, фото Нацполиции

Завершены работы по ликвидации последствий обстрела в городе Краматорск Донецкой области, который произошел 1 февраля, в результате него 4 человека погибли, 2 человека спасли, 18 получили травмы.

Источник: Национальная полиция Украины и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Детали: 2 февраля в 22:40 в результате проведения аварийно-спасательных работ на месте ликвидации последствий обстрела в Краматорске спасатели изъяли из-под завалов тело погибшей женщины.

Всего из-под завалов деблокированы тела 4 погибших, 2 человека спасены. Травмированы 18 человек.

Работы по разбору завала завершены. Было разобрано и вывезено 960 тонн строительных конструкций. Всего к разбору завала привлекалось 221 человек и 42 единицы техники.

 

Предыстория:

  • 1 февраля россияне нанесли ракетный удар по жилым домам Краматорске. Один дом был фактически полностью разрушен. Под завалами находились люди.
  • 2 февраля россияне снова нанесли еще два ракетных удара по центру Краматорска, в результате которого пострадали детская поликлиника и школа, гаражи и автомобили. 5 человек получили травмы.
  • Ночью 1 февраля россияне ударили по городу Краматорск ракетой "Искандер", а на следующий день нанесли еще два удара ракетными системами С-300.

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Темы: КраматорскДонецкая областьракетный ударжертвы
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