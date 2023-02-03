Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Число жертв удара по дому в Краматорске возросло до 4-х, завал разобрали

Елена РощинаПятница, 3 февраля 2023, 10:15
Число жертв удара по дому в Краматорске возросло до 4-х, завал разобрали
Разбор завалов после удара по Краматорску, фото Нацполиции

Завершены работы по ликвидации последствий обстрела в городе Краматорск Донецкой области, который произошел 1 февраля, в результате него 4 человека погибли, 2 человека спасли, 18 получили травмы.

Источник: Национальная полиция Украины и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Детали: 2 февраля в 22:40 в результате проведения аварийно-спасательных работ на месте ликвидации последствий обстрела в Краматорске спасатели изъяли из-под завалов тело погибшей женщины.

Реклама:

Всего из-под завалов деблокированы тела 4 погибших, 2 человека спасены. Травмированы 18 человек.

Работы по разбору завала завершены. Было разобрано и вывезено 960 тонн строительных конструкций. Всего к разбору завала привлекалось 221 человек и 42 единицы техники.

 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 1 февраля россияне нанесли ракетный удар по жилым домам Краматорске. Один дом был фактически полностью разрушен. Под завалами находились люди.
  • 2 февраля россияне снова нанесли еще два ракетных удара по центру Краматорска, в результате которого пострадали детская поликлиника и школа, гаражи и автомобили. 5 человек получили травмы.
  • Ночью 1 февраля россияне ударили по городу Краматорск ракетой "Искандер", а на следующий день нанесли еще два удара ракетными системами С-300.

Темы: КраматорскДонецкая областьракетный ударжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Краматорск
В Краматорске раздались звуки взрывов – СМИ
Краматорск: история иностранных волонтеров, выживших после ракетной атаки на Ria Pizza
Краматорск – город свиданий, смерти и молочных коктейлей. Чем живет романтическая столица Украины под обстрелами С300
Последние новости
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
Все новости...
Реклама: