Число жертв удара по дому в Краматорске возросло до 4-х, завал разобрали

Разбор завалов после удара по Краматорску, фото Нацполиции

Завершены работы по ликвидации последствий обстрела в городе Краматорск Донецкой области, который произошел 1 февраля, в результате него 4 человека погибли, 2 человека спасли, 18 получили травмы.

Источник: Национальная полиция Украины и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Детали: 2 февраля в 22:40 в результате проведения аварийно-спасательных работ на месте ликвидации последствий обстрела в Краматорске спасатели изъяли из-под завалов тело погибшей женщины.

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Всего из-под завалов деблокированы тела 4 погибших, 2 человека спасены. Травмированы 18 человек.

Работы по разбору завала завершены. Было разобрано и вывезено 960 тонн строительных конструкций. Всего к разбору завала привлекалось 221 человек и 42 единицы техники.

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