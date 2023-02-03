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Молдова: почти 50% считают аннексию РФ территорий Украины незаконной, около 35% верят роспропаганде

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 11:18

Среди жителей Молдовы существенно расходятся мнения относительно войны России против Украины, впрочем, преобладает доля тех, кто называет виновником агрессии Россию, а попытки аннексии украинских территорий - незаконными.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса от CBS-Research, результаты которого приводит Newsmaker.

Опрос показал, что часть респондентов считают "особым" статус Крыма по сравнению с другими оккупированными РФ территориями Украины.

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Так, 42% считают, что Крым - территория Украины, 34,5% - что это территория России, 23,5% не определились. В то же время "присоединение" Россией оккупированных Луганской и Донецкой областей после псевдореферендумов незаконным считают уже 49,8% опрошенных. 23,5% считают, что Россия имела право это сделать, 26,7% - не определились с ответом.

Наибольшая доля респондентов - 39,6% - считают войну неспровоцированным и безосновательным вторжением России. 22% верят, что Кремль "защищает народные республики Донбасса от Украины", 12% - что Россия якобы "освобождает Украину от нацистов", 1% - что Россия "защищается", и 22% не смогли определиться с ответом.

25,1% респондентов считают виновным в войне лично президента РФ, Россию в целом - 17%; 17,7% возлагают вину на США, 11,8% - на Украину, 9% - на НАТО. По сравнению с предыдущими опросами, сократилась доля тех, кто считает виновником лично Путина - так, в марте такого мнения придерживались 34,2%.

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Опрос проводился 17-26 января методом телефонного интервью среди 1001 респондента.

Напомним, в Грузии один из последних опросов показал, что виновником войны в Украине 54% считают Россию, 25% - лично Путина; 15% видят в этом вину США, 8% - Украины, НАТО - 3%.

Темы: МолдоваУкраинавойнаКрым
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