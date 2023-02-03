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Удачная засада в тылу врага: ВСУ уничтожили танк и взяли в плен морпехов РФ

Валентина РоманенкоПятница, 3 февраля 2023, 11:41
Удачная засада в тылу врага: ВСУ уничтожили танк и взяли в плен морпехов РФ
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В районе Угледара Донецкой области воины Сил специальных операций Украины и 72-й бригады уничтожили российскую технику и взяли в плен двух военнослужащих РФ.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: По данным разведки, оккупанты должны были выдвинуться в наступление танковым подразделением. Речь идет о солдатах пресловутой 155 бригады морской пехоты, тихоокеанского флота РФ.

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Операцию ССО проводили во взаимодействии с бойцами 72-й отдельной механизированной бригады.

В результате совместных действий был уничтожен модернизированный российский танк Т-80, еще до того как он вышел на огневую позицию. Во время боя в плен попали два члена танкового экипажа - контрактники, морские пехотинцы РФ.

Дословно: "Военнослужащие ССО оказали пленным квалифицированную медицинскую помощь и вынесли их за линию фронта в расположение Сил обороны Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Совместная операция ССО Украины и 72-й ОМБр прошла без потерь с нашей стороны и сорвала запланированные врагом штурмовые действия на Угледарском направлении".

Детали: На видео, обнародованном ССО, пленные - братья Чертенковы - признаются, что стали жертвами российской пропаганды и согласились пойти воевать в Украину. Они подтверждают, что российское командование не считает своих солдат за людей.

Вячеслав Чертенков говорит, что убежден в победе Украины в этой войне.

По словам Павла Чертенкова, с начала года на Угледарском направлении погибла половина роты 155 бригады российских морпехов.

Пленный также приводит обстоятельства боя: 2 танка россиян по приказу командира выдвинулись в сторону позиций Сил обороны Украины, его Т-80 подорвался на мине. Чертенкову удалось спастись до того, как взорвался боекомплект. 

Видео сопровождается иллюстративными кадрами уничтожения российской техники на разных направлениях.

Пресс-служба ССО напоминает, что за все время полномасштабной войны Россия потеряла 3213 танков.

Цена каждого танка составляет от 3 до 6 миллионов долларов. Стоимость всех потерянных танков равнозначна строительству 803 новых средних школ, 1230 роддомов или 1170 онкологических центров.

Темы: ССОвойнаДонецкая область
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