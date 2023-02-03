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Президент Евросовета: Кремль нас не запугает, Украина будет членом ЕС

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 16:57
Шарль Мишель на 24-м саммите Украина – ЕС в Киеве 3 февраля. Фото ОП

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины, несмотря на угрозы Кремля, и Украина станет членом ЕС.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве после саммит Украина-ЕС, пишет "Европейская правда".

"Этот саммит посылает два четких месседжа: первый – для вас и для людей Украины – ЕС будет поддерживать вас всеми возможными способами. Кремль нас не запугал и не запугает. Потому что ЕС и Украина – семья", – сказал Мишель.

"И второй месседж – будущее Украины внутри Европейского союза. Украинцы сделали четкий выбор в пользу свободы, демократии и верховенства права. Ваше будущее вместе с нами в нашем общем Европейском союзе. Ваша судьба – это наша судьба", – добавил председатель Евросовета.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заслуживает уже в этом году подойти к началу переговоров о членстве в Европейском Союзе.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, находясь в Киеве, выразила мнение, что Украина станет членом Европейского Союза.

Смотрите объяснение об итогах саммита: Освобождение Крыма, путь в ЕС, деньги на оружие. Главное с саммита Украина-ЕС

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Темы: ЕСУкраина
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