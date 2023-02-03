СБУ объявила о подозрении бывшему главе Херсонской ОГА Лагуте: "отжал" авто

Служба безопасности Украины вручила подозрение бывшему главе Херсонской областной администрации Геннадию Лагуте по двум статьям: мошенничество и подделка документов.

Источник: сообщение СБУ

Прямая речь: "По материалам Службы безопасности Украины подозрение получил бывший глава Херсонской областной администрации, который занимал эту должность с октября 2021 по июль 2022 года (именно тогда областью руководил Лагута)...

Реклама:

Один из эпизодов, который сейчас расследует украинская спецслужба, касается незаконного завладения имуществом. В частности, бывший чиновник присвоил автомобиль, который во время полномасштабного вторжения ему предоставили во временное безвозмездное пользование".

Детали: Следствие утверждает, что весной 2022 года чиновник обратился к местной предпринимательнице с просьбой предоставить ему внедорожник в безвозмездное пользование "для служебных целей". Имея желание помочь, женщина согласилась выделить ему транспортное средство.

Впрочем, как указывают в СБУ, в июле 2022 года чиновник воспользовался ее отсутствием в Украине и получил от нотариуса доверенность, которая уполномочила его распоряжаться этим авто. Далее чиновник "продал" этот автомобиль своему подчиненному - руководителю патронатной службы Херсонской ОГА, а на следующий день тот "перепродал" его своему руководителю обратно.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас на транспортное средство наложен арест. В ходе экспертизы установлено, что на "нотариальной доверенности" поставлена поддельная подпись предпринимательницы.

Подозрение объявлено по двум статьям УК: ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов); ч. 4 ст. 190 (мошенничество).

Предыстория: