Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ объявила о подозрении бывшему главе Херсонской ОГА Лагуте: "отжал" авто

Александр ШумилинПятница, 3 февраля 2023, 16:35
СБУ объявила о подозрении бывшему главе Херсонской ОГА Лагуте: отжал авто
ГЕННАДИЙ ЛАГУТА, ФОТО ИЗ ЕГО FACEBOOK

Служба безопасности Украины вручила подозрение бывшему главе Херсонской областной администрации Геннадию Лагуте по двум статьям: мошенничество и подделка документов.

Источник: сообщение СБУ

Прямая речь: "По материалам Службы безопасности Украины подозрение получил бывший глава Херсонской областной администрации, который занимал эту должность с октября 2021 по июль 2022 года (именно тогда областью руководил Лагута)...

Реклама:

Один из эпизодов, который сейчас расследует украинская спецслужба, касается незаконного завладения имуществом. В частности, бывший чиновник присвоил автомобиль, который во время полномасштабного вторжения ему предоставили во временное безвозмездное пользование".

Детали: Следствие утверждает, что весной 2022 года чиновник обратился к местной предпринимательнице с просьбой предоставить ему внедорожник в безвозмездное пользование "для служебных целей". Имея желание помочь, женщина согласилась выделить ему транспортное средство.

Впрочем, как указывают в СБУ, в июле 2022 года чиновник воспользовался ее отсутствием в Украине и получил от нотариуса доверенность, которая уполномочила его распоряжаться этим авто. Далее чиновник "продал" этот автомобиль своему подчиненному - руководителю патронатной службы Херсонской ОГА, а на следующий день тот "перепродал" его своему руководителю обратно. 

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас на транспортное средство наложен арест. В ходе экспертизы установлено, что на "нотариальной доверенности" поставлена поддельная подпись предпринимательницы.

Подозрение объявлено по двум статьям УК: ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов); ч. 4 ст. 190 (мошенничество).

Предыстория:

  • 9 июля 2022 года президент Владимир Зеленский уволил главу Херсонской области Геннадия Лагуту, а также назначил временного исполняющего обязанности.

Темы: ХерсонХерсонская областьСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Херсон
Военные уничтожили на Херсонщине уникальную разработку россиян стоимостью $200 млн
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Россияне обстреляли центр Херсона, есть погибшая и тяжело раненый
Последние новости
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов, количество раненых возросло до 17
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
Все новости...
Реклама: