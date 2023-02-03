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В Изюме 7 подростков подорвались на "лепестке": у всех осколочные ранения

Алена МазуренкоПятница, 3 февраля 2023, 20:28
В Изюме 7 подростков подорвались на лепестке: у всех осколочные ранения
ФОТО: ФБ экс-генпрокурора Ирины ВЕНЕДИКТОВОЙ

В деоккупированном Изюме 7 подростков подорвались на фрагменте противопехотной мины "лепесток" - все дети получили осколочные ранения.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, ГСЧС

Прямая речь: "Сегодня (3 февраля - ред.) около 20:00 в Изюме 7 подростков (3 парней и 4 девушек) 14-17 лет нашли фрагмент противопехотной мины "лепесток". Один из подростков поднял его с земли и бросил рядом с другими. Мина сдетонировала.

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В результате взрыва все дети получили осколочные ранения. Их состояние удовлетворительное. Однако 5 из них все же были госпитализированы в Изюмскую больницу. Сейчас их жизни угрозы нет".

Детали: Синегубов напомнил о высокой минной опасности на деоккупированных территориях Харьковщины.

Он призвал, в случае обнаружения подозрительных предметов, не брать в руки: "Необходимо немедленно сообщить о такой находке специалистам ГСЧС или полиции".

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В ГСЧС уточнили, что 5 детей госпитализировали в районную больницу.

В прошлом году бывший генпрокурор сообщала, что на Харьковщине украинские защитники находили, запрещенные во всем мире, кассетные бомбы с минами "Лепесток".

Темы: ИзюмвзрывХарьковская область
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