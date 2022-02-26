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В Харьковской области россияне сбрасывают запрещенные бомбы с минами "Лепесток"

Мазуренко Алена Суббота, 26 февраля 2022, 17:54
фото: ФБ Венедиктовой

В Харьковской области украинские защитники находили, запрещенные во всем мире, кассетные бомбы с минами "Лепесток".

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова, собеседник УП в Генштабе

Прямая речь: "Сообщения из Харькова. Сейчас. Внимание - "Лепесток".

"Сбрасывают кассетные бомбы с минами "Лепесток". Цвет может меняться. Размером с палец. Наступаешь - отрывает ногу".

Детали: В Генштабе Украинской правде подтвердили факты таких опасных находок в Харьковской области.

Венедиктова уточнила, что "Лепесток" запрещен во всем мире. Запрещен Женевской конвенцией.

По ее словам, это бич Афгана и других локальных войн ХХ века.

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Темы: ХарьковХарьковская областьРосcиявойна
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