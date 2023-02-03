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Украинцы активно подают заявки в "Гвардию наступления" – МВД

Татьяна ЛозовенкоПятница, 3 февраля 2023, 21:32
ФОТО: САЙТ МВС

Министерство внутренних дел сообщает, что украинцы активно подают заявки на вступление в штурмовые бригады "Гвардии наступления".

Источник: заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко в эфире телемарафона новостей 

Прямая речь:  "У нас эта рекрутинговая кампания стартовала буквально в четверг, но я знаю, что уже очень активно подаются заявки, анкеты. 

Поступает на самом деле много звонков на горячую линию, которая была создана специально под формирование этих бригад. Открыт набор и для парней, и для девушек.

В первую очередь это должны быть мотивированные люди, которые готовы освобождать территории. Это окно возможностей".

Детали: По ее словам, люди, которые уже присоединились к подразделениям, имеют боевой опыт, в том числе деоккупации территорий, мотивацию, понимают, как нести службу на передовой и поддерживать друг друга.

Павличенко отметила, что боевой опыт не является обязательным.

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Отвечая на вопрос, как будут проверять кандидатов на честность, она отметила, что на самом деле есть определенный алгоритм назначения людей в подразделения как полиции, так и Нацгвардии или пограничной службы. 

Он включает в себя проверку путем направления запросов в ряд структур и и поиска по определенным базам.

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Темы: добровольцыМВД
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