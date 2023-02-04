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Второй шпионский воздушный шар Китая пролетел над Латинской Америкой – Пентагон

Ольга ГлущенкоСуббота, 4 февраля 2023, 04:49
Второй шпионский воздушный шар Китая пролетел над Латинской Америкой – Пентагон
Пет Райдер, фото: defense.gov

Пентагон заявил, что еще один китайский воздушный шар-шпион летал над Латинской Америкой.

Источник: представитель Пентагона Пэт Райдер, цитирует AFP

Прямая речь: "Мы видим сообщение о воздушном шаре, пролетевшем над Латинской Америкой.

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Мы считаем, что это еще один китайский воздушный шар для наблюдения".

Детали: Издание отмечает, что Райдер не указал точного местоположения шара.

Обновлено: Позже Китай заявил, что этот инцидент США использовали для пиара, а Блинкен даже не собирался к ним ехать.

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Что предшествовало:Пентагон сообщал, что над территорией Соединенных Штатов зафиксировали передвижение воздушного шара с оборудованием для слежки - "запущенного, наиболее вероятно, КНР".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отложил поездку в Китай после того, как был обнаружен китайский аэростат, пролетавший над закрытыми объектами на западе США.

Темы: КитайКитайшпионаж
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