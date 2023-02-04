Второй шпионский воздушный шар Китая пролетел над Латинской Америкой – Пентагон

Пентагон заявил, что еще один китайский воздушный шар-шпион летал над Латинской Америкой.

Источник: представитель Пентагона Пэт Райдер, цитирует AFP

Прямая речь: "Мы видим сообщение о воздушном шаре, пролетевшем над Латинской Америкой.

Мы считаем, что это еще один китайский воздушный шар для наблюдения".

Детали: Издание отмечает, что Райдер не указал точного местоположения шара.

Обновлено: Позже Китай заявил, что этот инцидент США использовали для пиара, а Блинкен даже не собирался к ним ехать.

Что предшествовало:Пентагон сообщал, что над территорией Соединенных Штатов зафиксировали передвижение воздушного шара с оборудованием для слежки - "запущенного, наиболее вероятно, КНР".

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен отложил поездку в Китай после того, как был обнаружен китайский аэростат, пролетавший над закрытыми объектами на западе США.