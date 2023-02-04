Второй шпионский воздушный шар Китая пролетел над Латинской Америкой – Пентагон
Пентагон заявил, что еще один китайский воздушный шар-шпион летал над Латинской Америкой.
Источник: представитель Пентагона Пэт Райдер, цитирует AFP
Прямая речь: "Мы видим сообщение о воздушном шаре, пролетевшем над Латинской Америкой.
Мы считаем, что это еще один китайский воздушный шар для наблюдения".
Детали: Издание отмечает, что Райдер не указал точного местоположения шара.
Обновлено: Позже Китай заявил, что этот инцидент США использовали для пиара, а Блинкен даже не собирался к ним ехать.
Что предшествовало:Пентагон сообщал, что над территорией Соединенных Штатов зафиксировали передвижение воздушного шара с оборудованием для слежки - "запущенного, наиболее вероятно, КНР".
Государственный секретарь США Энтони Блинкен отложил поездку в Китай после того, как был обнаружен китайский аэростат, пролетавший над закрытыми объектами на западе США.