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В Бахмуте погиб волонтер из США

Ольга ГлущенкоСуббота, 4 февраля 2023, 06:46
В Бахмуте погиб волонтер из США
скриншот

Американский волонтер Пит Рид погиб в четверг в городе Бахмут во время оказания помощи гражданскому населению.

Источник: CNN, основанная Ридом группа по оказанию гуманитарной помощи Global Response Medicine

Детали: Рид, ветеран морской пехоты США, был внесен в список "погибших при оказании помощи" во время миссии с другой организацией, говорится в заявлении GRM, размещенном в социальных сетях.

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"В Бахмуте, Украина, погиб основатель GRM Пит Рид. Пит был основой GRM, занимая должность председателя правления в течение 4 лет. В январе Пит отошел от GRM, чтобы работать с Global Outreach Doctors в их миссии в Украине, и был убит во время оказания помощи", - сказано в заметке.

"Это суровое напоминание об опасности, с которой сталкиваются спасатели и работники гуманитарных организаций в зонах конфликтов, когда они оказывают помощь гражданам, оказавшимся под перекрестным огнем. Питу было всего 33 года, но он прожил жизнь, служа другим, сначала как награжденный морской пехотинец США, а затем в сфере гуманитарной помощи. GRM будет пытаться почтить его наследие и самоотверженное служение, которое он практиковал", - говорится в заявлении.

На сайте Global Outreach Doctors Рид также указан как директор в Украине.

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Представитель Государственного департамента США подтвердил в комментарии "недавнюю смерть гражданина США в Украине".

Жена Рида, Алекс Кей Поттер, написала в Instagram, что ее муж не только жил ради своего долга, но и, очевидно, погиб, спасая жизнь другого члена команды.

Рид начал гуманитарную карьеру, работая после урагана "Сэнди", который бушевал в его родном штате Нью-Джерси.

Также сообщается, что он возглавлял медицинские бригады во время битвы за Мосул в Ираке, оказывая помощь более 10 000 травмированным лицам.

Темы: БахмутволонтерыСШАвойна
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