"Запылает вся Украина": Медведев угрожает ядерным оружием за удары по Крыму

Если Украина атакует российские объекты в Крыму, со стороны России якобы возможны "только удары возмездия", заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Источник: Медведев в интервью СМИ, которого цитирует РБК

Прямая речь Медведева: "Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина…

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Наш ответ может быть любым. Об этом вполне определено сказал президент России. Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия.

В соответствии с нашими доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания.

Справка: Согласно п. 19 Основ государственной политики в области ядерного сдерживания, Россия может применить ядерное оружие "в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".