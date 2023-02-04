"Запылает вся Украина": Медведев угрожает ядерным оружием за удары по Крыму

Если Украина атакует российские объекты в Крыму, со стороны России якобы возможны "только удары возмездия", заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Источник: Медведев в интервью СМИ, которого цитирует РБК

Прямая речь Медведева: "Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина…

Наш ответ может быть любым. Об этом вполне определено сказал президент России. Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия.

В соответствии с нашими доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания.

Справка: Согласно п. 19 Основ государственной политики в области ядерного сдерживания, Россия может применить ядерное оружие "в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".