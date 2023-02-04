Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Запылает вся Украина": Медведев угрожает ядерным оружием за удары по Крыму

Роман ПетренкоСуббота, 4 февраля 2023, 11:08
Запылает вся Украина: Медведев угрожает ядерным оружием за удары по Крыму
фото getty images

Если Украина атакует российские объекты в Крыму, со стороны России якобы возможны "только удары возмездия", заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Источник: Медведев в интервью СМИ, которого цитирует РБК

Прямая речь Медведева: "Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина…

Реклама:

Наш ответ может быть любым. Об этом вполне определено сказал президент России. Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия.

В соответствии с нашими доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания.

Справка: Согласно п. 19 Основ государственной политики в области ядерного сдерживания, Россия может применить ядерное оружие "в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

ВИДЕО ДНЯ

Темы: МедведевКрымоккупацияядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Медведев
Медведев с самого утра начал пугать мир апокалипсисом
Медведев допустил аннексию Россией Абхазии и Южной Осетии
Медведев размечтался, что Запад будет умолять о переговорах с РФ, хоть через десятилетия
Последние новости
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов, количество раненых возросло до 17
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
Все новости...
Реклама: