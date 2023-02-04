В ОП ответили Медведеву: Украина может освобождать Крым любыми инструментами

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на новые угрозы заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, напомнив, что Украина может освобождать оккупированный Крым, как захочет.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Международное право четкое. Украина может освобождать свои территории, применяя любые инструменты. Крым - Украина.

Поэтому угрозы официальных лиц РФ об "ударах возмездия" - это только фиксация намерения совершения массовых убийств и попытка пугать в традиционном стиле РФ. Всегда игнорируйте Медведева".

Напомним: Медведев 4 февраля заявил, что если Украина атакует российские объекты в Крыму, со стороны России якобы возможны "только удары возмездия", в том числе ядерным оружием.