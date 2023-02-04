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В ОП ответили Медведеву: Украина может освобождать Крым любыми инструментами

Роман ПетренкоСуббота, 4 февраля 2023, 14:31
В ОП ответили Медведеву: Украина может освобождать Крым любыми инструментами
ПОДОЛЯК. ФОТО: GETTY IMAGES

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на новые угрозы заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, напомнив, что Украина может освобождать оккупированный Крым, как захочет.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Международное право четкое. Украина может освобождать свои территории, применяя любые инструменты. Крым - Украина.

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Поэтому угрозы официальных лиц РФ об "ударах возмездия" - это только фиксация намерения совершения массовых убийств и попытка пугать в традиционном стиле РФ. Всегда игнорируйте Медведева".

Напомним: Медведев 4 февраля заявил, что если Украина атакует российские объекты в Крыму, со стороны России якобы возможны "только удары возмездия", в том числе ядерным оружием.

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Темы: Крымдеоккупацияядерное оружиевойна
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