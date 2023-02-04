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На этой неделе россияне бросили все силы на окружение Бахмута – Маляр

Катерина ТищенкоСуббота, 4 февраля 2023, 17:47
На этой неделе россияне бросили все силы на окружение Бахмута – Маляр
Бахмут, фото Дмитрия Ларина, УП

Россияне на этой неделе бросили все силы на прорыв украинской обороны и окружение Бахмута, а также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Telegram

Дословно: "Если подытожить все официальные сводки с фронта на этой неделе и коротко финализировать, то:

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На этой неделе российские оккупационные войска бросили все силы на прорыв нашей обороны и окружение Бахмута, развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении.

Но благодаря стойкости наших воинов успеха не достигли".

Темы: БахмутМиноборонывойна
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