Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На этой неделе россияне бросили все силы на окружение Бахмута – Маляр

Катерина ТищенкоСуббота, 4 февраля 2023, 18:47
Бахмут, фото Дмитрия Ларина, УП

Россияне на этой неделе бросили все силы на прорыв украинской обороны и окружение Бахмута, а также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Telegram

Дословно: "Если подытожить все официальные сводки с фронта на этой неделе и коротко финализировать, то:

На этой неделе российские оккупационные войска бросили все силы на прорыв нашей обороны и окружение Бахмута, развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении.

Но благодаря стойкости наших воинов успеха не достигли".

ВИДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Темы: БахмутМиноборонывойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В результате землетрясения в Турции погибли 912 человек, более 5 тысяч ранены

РФ вскоре получит новую партию иранских дронов – разведка

У "Гвардии наступления" в первый день появились тысячи кандидатов, набор продолжается

Еще один нардеп от ОПЗЖ слагает мандат

Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Наступления россиян на Донбассе можно ожидать в любое время после 15 февраля – глава ОВА

Все новости...
В НГУ назвали перечень социальных гарантий штурмовикам "Гвардии наступления"
В Силах обороны введут систему Delta, дающую преимущество над врагом – Кабмин
Россияне перегруппировываются и наступают на 5 направлениях – сводка Генштаба
Оккупанты вербуют на войну осужденных женщин – Генштаб
Последние новости
14:39
ЗАЭС: оккупанты похищают атомщиков, которые не хотят на них работать
14:34
Патриарх Кирилл был шпионом в Швейцарии – СМИ
14:26
В оккупированном Бердянске прогремели взрывы, сообщают о работе ПВО
14:25
В Украине впервые будет действовать отдельный запрет на вылов щуки: детали
14:18
Изготовлял и продавал детское порно: в Киевской области суд вынес приговор фотографу праздников
14:15
Патрульная полиция Киева ищет работников
14:11
В результате землетрясения в Турции в соседней Сирии - 371 погибший и более тысячи раненых
14:09
Оккупанты завезли на ЗАЭС персонал с Калининской АЭС – "Энергоатом"
14:05
Силы обороны юга ликвидировали за ночь два катера и две ДРГ врага
13:50
Еврокомиссия не комментирует информацию о возможном визите Зеленского в Брюссель
Все новости...