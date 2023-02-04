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Президент ПА НАТО посетила Бородянку

"Европейская правда"Суббота, 4 февраля 2023, 18:56
президент ПА НАТО в Бородянке, фото Укринформ

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк и президент Парламентской Ассамблеи НАТО Жоэль Гаррио-Майлям 4 февраля посетили Бородянку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

Кондратюк и Гаррио-Майлям ознакомились в Бородянке с последствиями оккупации этого населенного пункта войсками РФ.

Заместитель спикера и президент Парламентской Ассамблеи НАТО ознакомились и с модульным городком, размещенным возле разрушенной школы, осмотрели кухню, детскую комнату, пообщались с жителями этих домов.

"Госпожа президент, я бы еще хотела сказать вам, что мы ожидаем (и того - ред.), что все европейские парламенты присоединятся к той инициативе, которую сделала Парламентская Ассамблея, а именно - о признании РФ страной-террористом, создание спецтрибунала", - отметила Кондратюк.

Со своей стороны руководительница ПА НАТО поблагодарила за приглашение ее в Украину.

"Идет борьба, агрессор очень мощный, и нужно оружие, нужно все, и даже самолеты. И мы стараемся с трибуны Парламентской Ассамблеи НАТО об этом сообщать на весь мир, говорить, что мы, конечно, должны идти на какие-то жертвы, и что наши жертвы - ничто против того, что испытывает украинский народ", - сказала Гаррио-Майлям.

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Она уточнила, что Парламентская Ассамблея НАТО с первых часов полномасштабной войны с РФ стала в обороне Украины. Она заверила, что ПА НАТО решительно и неуклонно поддерживает Украину.

"И парламентарии, конечно, важны. Они важны потому, что они представители народа, и именно в этой роли мы хотим предложить свою помощь, особенно в восстановлении Украины. Украина должна уже сейчас, ведя борьбу, начинать восстановление. И поэтому я хочу обратиться к вам с этим обещанием помощи", - заявила президент ПА НАТО.

"Но надо понять, что оказалось, что страны НАТО не готовились, как и никто не готовился, к такой масштабной войне. Мы не имеем даже у себя нужного боезапаса, чтобы соответствовать потребностям такой интенсивной войны. Поэтому это означает, что мы должны все вместе впрягаться и работать, чтобы выработать тот потенциал, который поможет достичь нашей цели - мира через победу", - считает она.

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Темы: НАТОКиевская область
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