Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГУР: Все освобожденные в субботу из плена – в больнице, они в неудовлетворительном состоянии

Катерина ТищенкоСуббота, 4 февраля 2023, 18:58
ГУР: Все освобожденные в субботу из плена – в больнице, они в неудовлетворительном состоянии
освобожденные 4 февраля украинцы, фото из Telegram Андрея Ермака

Освобожденные в субботу из российского плена украинские бойцы находятся в неудовлетворительном состоянии, все они в больнице.

Источник: замначальника ГУР Дмитрий Усов во время встречи с руководителем ОП Андреем Ермаком, сообщает сайт президента

Детали: Усов отметил, что состояние здоровья освобожденных из российского плена бойцов неудовлетворительное. Сейчас все они находятся в больнице и получают первую медицинскую помощь. Впереди их ждет лечение и реабилитация.

Реклама:

В свою очередь, Ермак отметил, что освобожденные из плена должны получить первую медицинскую помощь, пройти все необходимые обследования, при необходимости – им должны быть поставлены диагнозы.

"Государство имеет возможности, чтобы оказать необходимую поддержку и помощь. Безусловно, надо обеспечить встречу воинов с родными. И потом, в случае необходимости, решать вопрос выезда на лечение за границу", - сказал он.

Ермак отметил, что подготовка этого обмена длилась более месяца. Над ним работала большая команда, в частности Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, представители всех ведомств, а также Офиса президента под непосредственным контролем Владимира Зеленского. 

ВИДЕО ДНЯ

Вместе с тем, исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что среди освобожденных есть представитель Нацгвардии, которого ранее считали пропавшим без вести.

Что предшествовало: 4 февраля состоялся еще один большой обмен пленными, удалось вернуть 116 человек.

Темы: пленныеобмен
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
пленные
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Около 20% российских пленных сдаются добровольно − Буданов
Притворялась "детективом" и обманывала семьи пропавших бойцов: на Николаевщине задержали мошенницу
Последние новости
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов, количество раненых возросло до 17
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
Все новости...
Реклама: