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ГУР: Все освобожденные в субботу из плена – в больнице, они в неудовлетворительном состоянии

Катерина ТищенкоСуббота, 4 февраля 2023, 19:58
освобожденные 4 февраля украинцы, фото из Telegram Андрея Ермака

Освобожденные в субботу из российского плена украинские бойцы находятся в неудовлетворительном состоянии, все они в больнице.

Источник: замначальника ГУР Дмитрий Усов во время встречи с руководителем ОП Андреем Ермаком, сообщает сайт президента

Детали: Усов отметил, что состояние здоровья освобожденных из российского плена бойцов неудовлетворительное. Сейчас все они находятся в больнице и получают первую медицинскую помощь. Впереди их ждет лечение и реабилитация.

В свою очередь, Ермак отметил, что освобожденные из плена должны получить первую медицинскую помощь, пройти все необходимые обследования, при необходимости – им должны быть поставлены диагнозы.

"Государство имеет возможности, чтобы оказать необходимую поддержку и помощь. Безусловно, надо обеспечить встречу воинов с родными. И потом, в случае необходимости, решать вопрос выезда на лечение за границу", - сказал он.

Ермак отметил, что подготовка этого обмена длилась более месяца. Над ним работала большая команда, в частности Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, представители всех ведомств, а также Офиса президента под непосредственным контролем Владимира Зеленского. 

Вместе с тем, исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что среди освобожденных есть представитель Нацгвардии, которого ранее считали пропавшим без вести.

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Что предшествовало: 4 февраля состоялся еще один большой обмен пленными, удалось вернуть 116 человек.

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Темы: пленныеобмен
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