Зеленский подписал документы в отношении тех, у кого обнаружили российское гражданство

Президент Владимир Зеленский подписал документы в отношении лиц, у которых обнаружили наличие российского гражданства.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня же я подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг для защиты и очистки нашего государства от тех, кто на стороне агрессора.

Есть представление от Службы безопасности в отношении лиц, у которых зафиксировано наличие российского гражданства".

Детали: По словам Зеленского, в воскресенье "будет сделан еще один юридический шаг во исполнение санкционных решений СНБО".

"И мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров. Враги свободного мира не имеют права пользоваться свободным миром ради своих интересов", - подчеркнул он.

Президент также вновь отметил, что ситуация на фронте "становится жестче".

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"Сейчас снова такое время, когда оккупант бросает все больше и больше своих сил на то, чтобы сломать нашу защиту. Сейчас очень трудно в Бахмуте, Угледаре, на Лиманском и других направлениях. Но сейчас, как и каждый день из этих 346, стойкость наших воинов решает все. ...Сохранить все элементы нашей стойкости - это гарантировать победу", - сказал он.

Что предшествовало: 3 февраля Зеленский заявил, что СНБО подготовил новые санкционные решения - указы о введении санкций уже подготовлены.