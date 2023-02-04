США сбили китайский шпионский аэростат

США в субботу сбили вероятный китайский шпионский аэростат у побережья Каролины.

Источник: AP news

Детали: Агентство сообщает, что воздушный шар сбили после того, как тот пролетел над секретными военными объектами в Северной Америке.

В территориальных водах США проводилась операция по подъему обломков аэростата.

Перед этим, отвечая на вопрос о китайском воздушном шаре над США, президент страны Джо Байден заявил: "Мы позаботимся об этом".

Федеральное управление гражданской авиации и береговая охрана работали над очисткой воздушного пространства и воды внизу.

Телевизионные кадры показали небольшой взрыв, после чего шар опустился к воде.

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Что предшествовало: 3-го февраля Пентагон сообщал, что над территорией Соединенных Штатов зафиксировали передвижение воздушного шара с оборудованием для слежки - "запущенного, наиболее вероятно, КНР".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отложил поездку в Китай после того, как был обнаружен китайский аэростат, пролетавший над чувствительными объектами на западе США.

4 февраля Пентагон заявил, что еще один китайский воздушный шар-шпион летал над Латинской Америкой.