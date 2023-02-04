Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США сбили китайский шпионский аэростат

Катерина ТищенкоСуббота, 4 февраля 2023, 20:52
США сбили китайский шпионский аэростат
Китайский воздушный шар-шпион пролетает над Северной Каролиной, США, 4 февраля, фото Anadolu Agency via Getty Images

США в субботу сбили вероятный китайский шпионский аэростат у побережья Каролины.

Источник: AP news

Детали: Агентство сообщает, что воздушный шар сбили после того, как тот пролетел над секретными военными объектами в Северной Америке.

Реклама:

В территориальных водах США проводилась операция по подъему обломков аэростата.

Перед этим, отвечая на вопрос о китайском воздушном шаре над США, президент страны Джо Байден заявил: "Мы позаботимся об этом".

Федеральное управление гражданской авиации и береговая охрана работали над очисткой воздушного пространства и воды внизу.

ВИДЕО ДНЯ

Телевизионные кадры показали небольшой взрыв, после чего шар опустился к воде.

Что предшествовало: 3-го февраля Пентагон сообщал, что над территорией Соединенных Штатов зафиксировали передвижение воздушного шара с оборудованием для слежки - "запущенного, наиболее вероятно, КНР".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отложил поездку в Китай после того, как был обнаружен китайский аэростат, пролетавший над чувствительными объектами на западе США.

4 февраля Пентагон заявил, что еще один китайский воздушный шар-шпион летал над Латинской Америкой.

Темы: СШАКитайшпионаж
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
США
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Последние новости
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов, количество раненых возросло до 17
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
Все новости...
Реклама: