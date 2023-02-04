США сбили китайский шпионский аэростат
США в субботу сбили вероятный китайский шпионский аэростат у побережья Каролины.
Источник: AP news
Детали: Агентство сообщает, что воздушный шар сбили после того, как тот пролетел над секретными военными объектами в Северной Америке.
В территориальных водах США проводилась операция по подъему обломков аэростата.
Перед этим, отвечая на вопрос о китайском воздушном шаре над США, президент страны Джо Байден заявил: "Мы позаботимся об этом".
Федеральное управление гражданской авиации и береговая охрана работали над очисткой воздушного пространства и воды внизу.
Телевизионные кадры показали небольшой взрыв, после чего шар опустился к воде.
Что предшествовало: 3-го февраля Пентагон сообщал, что над территорией Соединенных Штатов зафиксировали передвижение воздушного шара с оборудованием для слежки - "запущенного, наиболее вероятно, КНР".
Государственный секретарь США Энтони Блинкен отложил поездку в Китай после того, как был обнаружен китайский аэростат, пролетавший над чувствительными объектами на западе США.
4 февраля Пентагон заявил, что еще один китайский воздушный шар-шпион летал над Латинской Америкой.