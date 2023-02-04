Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США сбили китайский шпионский аэростат

Катерина ТищенкоСуббота, 4 февраля 2023, 21:52
Китайский воздушный шар-шпион пролетает над Северной Каролиной, США, 4 февраля, фото Anadolu Agency via Getty Images

США в субботу сбили вероятный китайский шпионский аэростат у побережья Каролины.

Источник: AP news

Детали: Агентство сообщает, что воздушный шар сбили после того, как тот пролетел над секретными военными объектами в Северной Америке.

В территориальных водах США проводилась операция по подъему обломков аэростата.

Перед этим, отвечая на вопрос о китайском воздушном шаре над США, президент страны Джо Байден заявил: "Мы позаботимся об этом".

Федеральное управление гражданской авиации и береговая охрана работали над очисткой воздушного пространства и воды внизу.

Телевизионные кадры показали небольшой взрыв, после чего шар опустился к воде.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 3-го февраля Пентагон сообщал, что над территорией Соединенных Штатов зафиксировали передвижение воздушного шара с оборудованием для слежки - "запущенного, наиболее вероятно, КНР".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отложил поездку в Китай после того, как был обнаружен китайский аэростат, пролетавший над чувствительными объектами на западе США.

4 февраля Пентагон заявил, что еще один китайский воздушный шар-шпион летал над Латинской Америкой.

Читайте УП В Google News

Темы: СШАКитайшпионаж
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 1498, еще 371 человек погиб в Сирии

Зеленский провел Ставку: говорили о Бахмуте, планах врага и новых главах ОВА

"Новый год в Париже": одиозная экс-прессофицер ГПСУ уволена с военной службы

документЗеленский внес Малюка в Верховную Раду

дополненоРада признала ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией

Рада забрала мандат у нардепа от ОПЗЖ Абрамовича

Все новости...
США
В Бахмуте погиб волонтер из США
Джонсон в США обсуждает помощь Украине
Турецкие компании продают РФ американскую электронику, которая нужна армии врага – WSJ
Последние новости
18:00
Шмыгаль внес в Раду представление на назначение Клименко главой МВД
17:51
Зеленский не будет выступать на фестивале Сан-Ремо в Италии: зачитают его обращение
17:34
Рада не смогла принять законопроект об НМТ-2023 в целом
17:22
Россия готовит своих граждан к большим потерям на фронте – недельный обзор ОПОРЫ
17:16
ЕС запретила нефтепродукты из России: как это повлияет на Кремль и финансирование войны
17:08
Языковой омбудсмен рассказал о фактах игнорирования украинского языка в судах
17:08
Самолет Кадырова был замечен на Мальдивах – СМИ
17:07
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 1498, еще 371 человек погиб в Сирии
16:51
фотоРоссийский бизнесмен вывел из Украины более 250 млн грн по хитрой схеме – Нацполиция
16:50
Зеленский провел Ставку: говорили о Бахмуте, планах врага и новых главах ОВА
Все новости...